Được biết, cô bé này đã trải qua nhiều tháng liền bị bắt nạt và tấn công bởi trên mạng lẫn ngoài đời sau khi cô bé bị cưỡng hiếp vào đầu năm nay.

Theo Daily Mail, bé gái Samina Halliwell, 12 tuổi, đến từ Anh quốc đã qua đời sau 4 ngày nằm viện vì tự sát. Theo mẹ của em, bà Rachel Halliwell, Samina đã tổn thương nặng nề vì bị bắt nạt trên MXH sau việc bị một cậu bé khác cưỡng hiếp vào ngày 25/2 vừa qua. Ngoài ra, cô bé cũng bị những đứa trẻ khác tấn công vũ lực 2 lần tại một công viên gần nhà. Samina Halliwell đã tự tử vì bạo lực mạng và bắt nạt thể chất suốt nhiều tháng liền - Ảnh: Daily Mail Qua đoạn video gây sốc do bà Rachel đăng tải lên MXH, có thể thấy rằng con gái bà đã bị một nhóm nữ sinh đấm đá và kéo lê trên nền đất. Bà Rachel trải lòng với tờ Liverpool Echo: "Tôi muốn cả đất nước chứng kiến ​​những gì con gái tôi đã phải trải qua. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đòi được công bằng cho con mình. Con bé sẽ không bao giờ bị lãng quên."

Cái chết của Samina đã gây ra sự chú ý trên toàn nước Anh về vấn nạn bạo lực mạng và bắt nạt, tra tấn thể xác giữa các trẻ vị thành niên - Ảnh: Daily Mail Bà Rachel cho biết thêm, nhiều người đã để lại những lời bình luận khủng khiếp trên trang cá nhân của Samina ngay cả sau khi đám tang của cô bé được tổ chức vào tháng 6. Nhiều tài khoản trên Snapchat còn chế giễu cái chết của cô bé và đe dọa sẽ ném rác vào mộ của cô. Nghị sĩ Lao động Apsana Begum đã nêu lên trường hợp của Semina trong một cuộc họp của ủy ban của quốc hội vào ngày 23/6. Cô hỏi Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson rằng ông có thể làm gì để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị quấy rối và lạm dụng tình dục không.

Mặc dù Semina đã ra đi mãi mãi, nhiều kẻ vẫn hâm dọa sẽ ném rác vào mộ của cô bé - Ảnh: Daily Mail Bà Begum nói: "Tôi muốn làm nổi bật trường hợp của Semina, 12 tuổi, người đã tự tử vì bị cưỡng hiếp và bắt nạt suốt một thời gian dài dù cho cô ấy chỉ là nạn nhân." Bà Halliwell, mẹ của nạn nhân hiện đang điều hành một tổ chức từ thiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức về hành vi bắt nạt và khống chế tâm lý trực tuyến. Mẹ của Samina hiện đang điều hành một tổ chức từ thiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức về hành vi bắt nạt và khống chế tâm lý trực tuyến - Ảnh: Daily Mail Một phát ngôn viên của đồn cảnh sát Merseyside cho biết: 'Chúng tôi đang tiếp tục điều tra một báo cáo về vụ cưỡng hiếp ở Southport vào tháng hai năm nay, cùng với một số cáo buộc liên quan đến những tội ác nhắm vào nạn nhân mà cô bé đã nhận được từ trước và kể từ cái chết thương tâm của cô ấy. Một đứa trẻ vị thành niên đã tự nguyện đến đồn cảnh sát để được phỏng vấn."

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