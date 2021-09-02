Kỳ lạ quả chanh khổng lồ ở Úc: Nặng 2,6kg, to bằng cẳng tay người trưởng thành, bổ đôi còn bất ngờ hơn

Một cặp vợ chồng tại Úc đã thu hoạch một quả chanh trong vườn nhà mình với kích thước tương đương với cẳng tay người khổng lồ và nặng tới 2,6kg.

Theo LADbible, một cặp vợ chồng đến từ Thị trấn East Fremantle, phía Tây nước Úc sau khi th hoạch quả chanh này đã tặng nó lại cho một đầu bếp địa phương. Giải thích cho điều này, cặp vợ chồng cho biết họ chẳng biết nấu gì để hết quả chanh to như vậy cả.

Quả chanh có kích thước khổng lồ, nặng tới 2,6kg - Ảnh: LADbible

Melissa Palinkas, bếp trưởng và cũng là chủ sở hữu của nhà hàng Ethos Deli and Dining Room, là người may mắn nhận được quả chanh và đã dùng nó trong món salad. Ngoài ra, cô cũng nói rằng nó có thể được gọt vỏ để làm limoncello tươi (một loại rượu làm từ phần vỏ vàng của quả chanh và chủ yếu được sản xuất ở miền Nam nước Ý).

Melissa mieu tả phần ruột quả chanh của cô trông như tép của chanh ngón tay - Ảnh: LADbible

Trên Instagram của mình, Melissa đã chia sẻ nhiều điều về quả chanh đặc biệt này. Trong một bài đăng, viết: "Tôi đã lên mạng thử tìm về quả chanh khổng lồ mình mới được tặng, thì ra nó là giống chanh Ponderosa (một giống chanh lai giữa bưởi và quả thanh yên).

Tuy không có nước ép nhưng phần tép giống như những hạt ngọc trai tuyệt đẹp, gần giống với các tép chanh của quả chanh ngón tay và có hương vị thật sự bùng nổ, ngọt ngào và không hề đắng."



Chanh Ponderosa nổi tiếng bởi kích thước khổng lồ của nó - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Daily Mail Australia, cô Melissa cho biết: "Giống chanh này phát triển theo mùa và cho năng suất cao vào mùa đông.

Nó rất ngọt, vì vậy tôi đã cạo một ít vỏ của nó để làm món salad chanh với bí ngòi và quả ô liu xanh với một ít nước sốt chanh cháy xém. Phần tép chanh dùng để ép lấy nước cốt và cho lên bề mặt đĩa salad để tăng hương vị."

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