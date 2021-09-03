Chỉ có thể là nước Nga: Chú gấu được chở đi dạo bằng ô tô mỗi ngày còn biết bật tắt đèn xe như người bình thường

Chú gấu này được người chăm sóc nó chở đi dạo hàng ngày trên chiếc xe ô tô của cô ấy. Thay vì lo sợ, người phụ nữ này cảm thấy đặc biệt an toàn khi ở bên cạnh nó.

Nước Nga luôn có nhiều điều lạ kỳ và khó tin dù là trong đời sống hàng ngày. Nếu là một người quan tâm đến văn hóa nước Nga, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều câu chuyện của họ có liên quan đến những con gấu. Trong câu chuyện hôm nay, có một chú gấu đã được chở đi dạo bằng ô tô mỗi ngày và ngồi ở ghế phụ lái giống như một con người. Chú gấu Toptyzhka được chở đi dạo bằng ô tô mỗi ngày và ngồi ở ghế phụ lái giống như một con người - Ảnh : The Sun Theo The Sun, một chú gấu Himalaya có tên là Toptyzhka được người chăm sóc của mình là cô Veronica Dichka, 24 tuổi chở đi dạo mỗi ngày bằng ô tô thay cho chủ nhân của nó.

Veronica sống tại thành phố Novosibirsk, miền nam nước Nga thường xuyên chu du quanh thành phố và có chú gấu Toptyzhka ngồi bên cạnh. Cô cho biết: “Chú gấu luôn có thái độ tích cực với những chuyến đi ô tô vì bản tính tò mò của mình. Toptyzhka có sở thích bật tắt đèn xe bằng mũi - Ảnh: The Sun Toptyzhka là một chú gấu ham học hỏi và nó thích thú nhất là tay lái xe ô tô. Ngoài ra, Toptyzhka rất thích thú với việc bật và tắt đèn bằng mũi. Toptyzhka cũng được nhiều người cho đồ ăn khi đi ô tô cùng tôi, chẳng hạn như xúc xích."

Chia sẻ về lý do thường xuyên chở Toptyzhka đi dạo trên chiếc ô tô của mình, Veronica chia sẻ rằng Toptyzhka không phải là gấu cưng của cô mà là của một người bạn tên là Maya Kirsanova. Vì không có nhiều thời gian rảnh nên Maya không thể đưa chú gấu của mình ra ngoài thường xuyên được nên Veronica đã tình nguyện giúp cô ấy một tay. Tuy Toptyzhka không phải là chú gấu của cô nhưng Veronica luôn sẵn sàng chơi cùng nó - Ảnh: The Sun “Và tôi đã dành hầu như mỗi ngày chơi với con gấu kể từ đó. Tôi thường được hỏi rằng liệu tôi có cảm thấy sợ Toptyzhka không, nhưng tôi sẽ trả lời rằng, ngược lại, tôi cảm thấy rất an toàn với nó.” - Veronica chia sẻ.

Kỳ lạ quả chanh khổng lồ ở Úc: Nặng 2,6kg, to bằng cẳng tay người trưởng thành, bổ đôi còn bất ngờ hơn Một cặp vợ chồng tại Úc đã thu hoạch một quả chanh trong vườn nhà mình với kích thước tương đương với cẳng tay người khổng lồ và nặng tới 2,6kg.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-co-the-la-nuoc-nga-chu-gau-duoc-cho-di-dao-bang-o-to-moi-ngay-con-biet-bat-tat-den-xe-nhu-nguoi-binh-thuong-421988.html