Kinh hoàng: Cơn lũ 500 năm có 1 tại New York 'nuốt chửng' mọi thứ, xót xa khoảnh khắc hai cha con chết đuối dưới tầng hầm

Thế giới 03/09/2021 11:18

Cậu bé 2 tuổi và cha của mình đã chết đuối trong một tầng hầm ngập nước tại ngôi nhà của họ trong trận lũ lụt thảm khốc do bão Ida gây ra tại New York xảy ra lần đầu sau 500 năm làm 43 người thiệt mạng.

Em bé sơ sinh tên Lobsang cùng cha là Ang Lama và mẹ Mingma Sherpa được tìm thấy đã chết bên trong căn hộ của họ ở Woodside, quận Queens, thành phố New York vào sáng thứ Năm ngày 2/9 vừa qua. Trong đó, 2 cha con đã bị chết đuối vì mắc kẹt ở dưới tầng hầm.

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Hai cha con bị kẹt trong tầng hầm và chết đuối tại New York - Ảnh: The Sun

Những tàn dư mạnh mẽ của cơn bão Ida đã gây ra hỗn loạn trên khắp bờ biển đông bắc Hoa Kỳ vào đêm thứ tư, làm mất điện, gây ngập lụt đường phố và gây ra tình trạng khẩn cấp về lũ quét đầu tiên ở thành phố New York. Tờ New York Times đưa tin vào tối thứ năm, cơn bão đã giết chết ít nhất 43 người ở New York, New Jersey, Pennsylvania và Connecticut, khiến hơn 150.000 ngôi nhà mất điện.

Người mẹ Sherpa được cho là đã điên cuồng kêu cứu trong cơ bão trước khi cô chết trong nhà cùng chồng và con trai nhỏ. Một người hàng xóm nói với The New York Times rằng cô ấy đã nghe thấy tiếng la của nữ nạn nhân: "Nước đang tràn vào ngay bây giờ từ cửa sổ".

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Ở thời điểm mưa lớn nhất, New york ghi nhận lượng mưa lên đến hơn 250 mm - Ảnh: The Sun
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Nhiều xe ô tô ngập trong nước, hệ thống giao bị tê liệt - Ảnh: The Sun

Một người khác, tên Deborah Torres, nói với The New York Daily News: "Tôi nghĩ áp lực nước quá mạnh khiến họ không thể mở cửa để ra ngoài và lên cầu thang. Tầng hầm lúc đó giống như một hồ bơi lớn ngập nước vậy". Những bức ảnh chụp ngôi nhà cho thấy cả căn nhà chỉ có duy nhất một cửa chính và các cửa sổ cũng bị ngập nước nên không thể ra ngoài.

Ước tính, có khoảng 25.000 người không có điện vào hôm thứ năm ngày 2/9 tại thành phố New York. Công viên Trung tâm tại thành phố này đã ghi nhận lượng mưa khổng lồ lên đến 3 inch (76 mm) chỉ trong vòng 1 giờ kể từ khi cơn mưa đổ xuống và cũng là lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận tại đây trong khung thời gian đó.

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Nước mưa tràn vào các ga tàu điện ngầm ở New York - Ảnh: The Sun
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Cảnh báo về lốc xoáy cũng đã được đưa ra tại một vài quận ở New York - Ảnh: The Sun

Theo báo cáo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (National Weather Service, New York đã ghi nhận lượng mưa từ 6 đến 10 inch (152 đến 254 mm) chỉ trong vài giờ khiến hệ thống giao thông vận tải tại thành phố này ngập trong nước, khiến quá trình vận chuyển gần như bất động.

Nhà khí hậu học Brian Brettschneider gọi lượng mưa khủng khiếp tại New York vào đêm ngày 2/9 là sự việc chỉ xảy ra một lần trong 500 năm. Cảnh báo về lốc xoáy hiếm gặp cũng đã được ban hành cho quận Bronx và một số phần của quận Westchester vào đêm thứ tư ngày 1/9.

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Người dân chạy đi tránh báo ngang qua tòa nhà Times Square - Ảnh: The Sun
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Các công tác cứu hộ thực hiện suốt đêm và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: The Sun

Trong cuộc họp báo hôm 2/9, Thống đốc New York, bà Katie Hochul xác nhận rằng bà đã liên lạc với Tổng thống Joe Biden, người được cho là "cam đoan" sẽ chấp thuận bất kỳ tuyên bố khẩn cấp nào mà bà cần.

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Tổng thống Joe Biden trấn an các nạn nhân trong cơ bão và gửi lời cảm ơn đến những người đã tham gia công tác cứu hộ - Ảnh: The Sun
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Những cứu hộ viên đã có mặt đầu tiên và giúp những người dân di chuyển đến nơi an toàn - Ảnh: The Sun

Tổng thống Biden cũng đã tổ chức một cuộc họp báo để gửi lời đến các nạn nhân của cơn bão Ida: "Tất cả chúng ta đều sát cánh cùng nhau trong cơn bão này, quốc gia luôn có mặt để giúp đỡ các bạn.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những cứu hộ viên đã đến và hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp và cả những công nhân đã làm việc cật lực suốt đêm để có điện trở lại".

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