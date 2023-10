Em bé sơ sinh tên Lobsang cùng cha là Ang Lama và mẹ Mingma Sherpa được tìm thấy đã chết bên trong căn hộ của họ ở Woodside, quận Queens, thành phố New York vào sáng thứ Năm ngày 2/9 vừa qua. Trong đó, 2 cha con đã bị chết đuối vì mắc kẹt ở dưới tầng hầm.

Hai cha con bị kẹt trong tầng hầm và chết đuối tại New York - Ảnh: The Sun

Những tàn dư mạnh mẽ của cơn bão Ida đã gây ra hỗn loạn trên khắp bờ biển đông bắc Hoa Kỳ vào đêm thứ tư, làm mất điện, gây ngập lụt đường phố và gây ra tình trạng khẩn cấp về lũ quét đầu tiên ở thành phố New York. Tờ New York Times đưa tin vào tối thứ năm, cơn bão đã giết chết ít nhất 43 người ở New York, New Jersey, Pennsylvania và Connecticut, khiến hơn 150.000 ngôi nhà mất điện.