Bé trai thoát chết trong gang tấc sau khi nuốt viên pin vào dạ dày

Thế giới 04/09/2021 09:00

Sau phẫu thuật bé trai này cũng không thể ăn uống bình thường trước được nữa vì axit trong viên pin đã ăn làm hỏng khí quản và thực quản của cậu.

Theo Mirror, một người phụ nữ làm nghề tổ chức sự kiện tên Hollie Phillips, 27 tuổi đến từ thành phố Watford, hạt Hertfordshire, Anh quốc đã vô cùng hốt hoảng khi con trai cô - Ralphie nôn mửa chỉ ít phút sau ăn ngũ cốc rơi dưới sàn nhà. Nhờ bản năng của người làm mẹ, cô biết có gì đó không ổn với con trai của mình.

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Ralphie đã nuốt phải viên pin khi đang nhặt ngũ cốc rơi dưới sàn nhà - Ảnh: Mirror

Tại bệnh viện, sau khi xét nghiệm, bác sĩ nhận ra rằng Ralphie đã nuốt chửng một viên pin to bằng chiếc cúc áo và nếu chỉ đưa đến bệnh viện chậm vài phút thôi chắc chắn cậu bé sẽ chết. Vì vậy đội ngũ y tế đã quyết định phẫu thuật gấp rút cho Ralphie ngay hôm đó - cũng là ngày sinh nhật cậu.

Cuộc phẫu thành công khi bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn viên pin ra khỏi cơ thể của Ralphie. Tuy vậy, cậu bé sẽ phải ăn thông qua ống vì axit trong viên pin đã phá nát thực quản và khí quản của cậu bé.

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Viên pin mắc kẹt trong thực quản và ăn mòn luôn khí quản và thực quản của cậu bé - Ảnh: Mirror

Trả lời phỏng vấn về tinh trạng của con trai, Hollie nói: “Tôi đã đi từ việc lên kế hoạch cho sinh nhật đầu tiên của con trai mình cho đến kế hoạch tổ chức đám tang của nó. Ralphie mê mang và bất tỉnh trong xe cứu thương.

Về cơ bản, thằng bé gần như đã chết trong vòng tay của tôi khi chúng tôi đến bệnh viện. Tôi đã vô cùng sợ hãi. Nếu chỉ chậm hơn 10 hoặc 15 phút, thì có lẽ con trai tôi đã không qua khỏi”.

Hollie cho biết thêm, cô thậm chí còn lo lắng cho ca phẫu thuật này hơn là lúc Ralphie được phẫu thuật hở van tim khi cậu bé mới sinh vì cô chưa từng nghe tới phẫu thuật này trước đây và cô lo lắng nó sẽ không thành công. Ngoài ra, cô mong rằng câu chuyện của gia đình mình sẽ khiến các bậc phụ huynh khác trông con cẩn thận hơn nếu đứa trẻ có đồ chơi chạy bằng những viên pin nhỏ.

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Ralphie (ở giữa) cùng với ai trai và mẹ mình - Ảnh: Mirror

"Có rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ em dùng loại pin nhỏ này và chúng rất dễ dàng tháo lắp ngay cả đối với trẻ em. Những viên pin này nhỏ mà còn sáng bóng, trẻ em nuốt chúng vì lầm tưởng với những viên kẹo.

Tôi hy vọng câu chuyện của Ralphie sẽ giúp các bậc cha mẹ khác phát hiện ra các dấu hiệu của việc trẻ nuốt nhằm pin bao gồm la hét, trợn ngược mắt, thay đổi màu da và dịch nôn mửa có màu nâu cùng mùi như axit." - Hollie chia sẻ.

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