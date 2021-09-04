Việc cô gái nhảy múa và la hét trên một chiếc xe hơi đang dừng đèn đỏ đã khiến chủ nhân của nó tức giận và dạy cho cô gái này một bài học nhớ đời.
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Theo Daily Mail, một người dùng Twitter đã ghi lại toàn bộ sự việc và đăng tải nó lên MXH. Trong video, cô gái này đang nhảy múa trên nóc một chiếc xe hơi 4 chỗ ngay tại con đường đông đúc Romford ở thị trấn Forest Gate, London, Anh quốc.
Cô gái này vừa nhún nhảy trên nóc chiếc xe sang trọng vừa hét vào mặt một người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè gần đó: "Hãy tận hưởng điệu nhảy của tôi này!" Bên dưới xe, anh chàng tài xế - chủ nhân của nó cũng đã phát hiện ra cô gái kỳ lạ này.
Quá tức giận, người đàn ông này bước ra khỏi xe và đấm thẳng vào mắt cá của cô gái đang nhảy múa. Cô ta sau đó té khỏi nóc xe ô tô và liên tục van nài tài xế hãy tha lỗi cho cô. Người đàn ông này liên tục la hét "cô là đồ khốn nạn" và đã kiềm chế được ngọn lửa hận nên không đánh cô gái kỳ lạ kia thêm 1 cái nào nữa.
Tuy vậy, sau khi sự việc kết thúc, một nhân chứng đã cam đoan rằng cô ta lại trèo lên nóc một chiếc xe khác ở bên kia đường. Người dùng Twitter @AminNumeroUno cho biết: "Đối với những người hỏi câu chuyện đằng sau video này, cô gái đã nhảy từ nóc chiếc xe màu trắng xuống nắp ca-pô của chiếc xe này, rồi lên kính chắn gió và tiếp tục trèo lên nóc xe. Sau khi ngã xuống đường và học được một bài học nhớ đời, cô ta lại băng qua đường và trèo lên nóc một chiếc xe khác."
Nhiều người dùng Twitter khác đã khá choáng váng trước cú đấm quá dứt khoát của người đàn ông vào mắt cá chân của cô gái kia. Một số người đồng tình, trong khi vài người lại cho rằng người này đã quá mạnh tay trong khi chỉ cần yêu cầu cô gái bước xuống khỏi nóc xe một cách nhẹ nhàng.
Ngoài ra, có nhiều bình luận tranh cãi với nhau khá sôi nổi về chủ đề liệu cô gái này có đang 'sử dụng ma túy' hay đơn giản chỉ là một con người kỳ lạ nào đó thích trèo lên nóc xe của người khác và nhảy múa.