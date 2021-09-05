Ngã xuống từ ngọn đồi cao, cô dâu mới cưới chết thảm trong tuần trăng mật

Thế giới 05/09/2021 08:05

Cái chết của cô dâu mới cưới này được cảnh sát cho là vô cùng đáng ngờ khi nó xảy ra trong tuần trăng mật của cô và ngay lúc cô đang mang thai.

Theo The Sun, vụ án xảy ra ở ngọn đồi Arthur's Seat tọa lạc tại thủ đô Edinburgh của Scotland. Cô dâu mới cưới tên Fawziyah Javed, 31 tuổi đã rơi xuống vách đá và chết chỉ vài ngày sau đám cưới của cô.

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cô dau mới cưới này đã chết ngay trong tuần trăng mật của mình - Ảnh: The Sun

Theo đó, cảnh sát Scotland cho rằng vụ việc có nhiều điểm đáng ngờ. Sau đó, một người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Vào tối hôm xảy ra vụ án, cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại vào lúc 9 giờ tối thông báo rằng có một người phụ nữ bị ngã tại điểm đi bộ nổi tiếng trong công viên Holyrood. Ngay lập tức, các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đã được điều đến hiện trường nhưng nạn nhân được xác định là đã chết trước khi họ đến nơi.

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Các đội cứu hộ đã đến trong thời gian nhanh chóng - Ảnh: Daily Mail

Một nguồn tin cho biết người phụ nữ đã tổ chức đám cưới của mình vào hôm chủ nhật và đi tàu hỏa đến Scotland vào đầu tuần. Nguồn tin này cũng cho biết, cô đang ở giai đoạn đầu tiên của thai kỳ.

Phát ngôn viên của Cảnh sát Scotland cho biết: “Chúng tôi nhận được báo cáo rằng một phụ nữ đã ngã từ đồi Arthur's Seat, Edinburgh.Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động cấp bách bao gồm dịch vụ cứu hỏa và xe cứu thương.

Người phụ nữ 31 tuổi được xác định đã chết tại hiện trường và cái chết của cô ấy đang được điều tra như một vụ án mạng. Một nghi phạm là nam, 27 tuổi đã bị bắt và các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục."

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Từ khóa:   tuần trăng mật cô dâu mới cưới án mạng

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