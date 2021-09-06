Cá mập hổ khổng lồ tấn công nhóm thợ lặn, 'ngoặm đầu' một người để lại vết thương dài tới 8cm

Thế giới 06/09/2021 10:26

Được biết, con cá mập hổ này có biệt danh là "Big Mama" và một người thợ lặn trong nhóm này đã suýt mất đầu khi bị con cá ngoặm gọn vào miệng.

The The Sun, một đoạn video lan truyền gần đây trên mạng xã hội Reddit cho thấy một con cá mập hổ đang lượn quanh một nhóm thợ lặn trước khi nó lao vào tấn công họ.

Lúc đầu, con cá mập hổ này có vẻ vô hại, nó chỉ lượn quanh nhóm 12 người thợ lặn này rồi bỏ đi. Nhưng sau đó nó quay trở lại và "ngoặm đầu" một trong số những người đó. Những người khác điên cuồng tấn công vào con cá mập và cuối cùng nó đã phải bỏ đi, theo Fiji Times.

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Nhóm thợ lặn dùng gậy và cọc để đẩy con cá mập hổ ra xa - Ảnh: The Sun

Những thợ lặn ở vùng này cho biết, các nhóm du khách thường xuyên chơi trò "cò quay Nga" với cá mập. Những con cá mập này thường tiếp cận những người đang lặn và họ dùng gậy, cọc để đẩy nó ra xa, theo Beach Grit.

Được biết, vụ tấn công xảy ra ở vùng ngoài khơi đảo Beqa, Cộng hòa Fiji khi một nhóm thợ lặn dẫn đoàn du khách đi lặn dưới biển. Một người bạn thân của nạn nhân là du khách đến từ Malaysia, nói với Fiji Times rằng con cá mập hổ đã tấn công họ phải dài đến 4-5 mét.

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Giây phút con cá mập hổ 'ngoặm đầu' một thành viên trong đoàn lặn - Ảnh: Cắt từ clip

"Con cá mập đang bơi bỗng nhiên đổi hướng và tấn công vào nhóm những người đang lặn, bạn tôi chính là người không may mắn mà nó làm bị thương. Lúc đó mọi người đều lao vào đẩy con cá mập ra nhưng đã quá muộn, đầu của anh ấy đã nằm gọn bên trong miệng của con cá mập.

Người trưởng đội lặn sau đó đã cố gắn đẩy con cá mập đi và khi nó rời đi thì mặt nạ thở và cả nón trùm đầu của nạn nhân đều bị kéo ra theo vì còn mắc trong miệng con cá mập." - người phụ nữ giấu tên là bạn của nạn nhân cho biết.

Theo báo cáo y tế, nạn nhân đã được đưa đến một phòng khám địa phương vết thương trên đầu dài 8cm, sâu 0,5cm. Công ty du lịch cũng đã xin lỗi du khách sau sự cố kinh hoàng kia.

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