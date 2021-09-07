Một người đàn ông đã giết chết bạn thân của mình sau khi phát hiện trong điện thoại của hắn ta có một video quay cảnh hắn trực tiếp cưỡng hiếp cô con gái 8 tuổi của mình.

Theo The Sun, một công nhân người Nga, 34 tuổi đang uống rượu cùng bạn mình là Oleg Sviridov, 32 tuổi thì vô tình nhìn thấy một đoạn clip với nội dung vô cùng kinh khủng trên điện thoại của người đàn ông này. Người đàn ông đã vô cùng giận dữ sau khi phát hiện bạn thân của mình hóa ra lại là một kẻ ấu dâm và đã cưỡng hiếp con gái của anh - Ảnh: The Sun Người đàn ông này ngay lập tức nổi giận và rượt theo Sviridov đã nhanh chân bỏ chạy trước đó. Thì ra, Sviridov vừa là bạn thân vừa là người giúp đỡ gia đình anh trông con mỗi khi anh và vợ có việc bận và tên này đã nhiều lần ra tay cưỡng hiếp con gái nhỏ của anh.

Vụ cưỡng hiếp này đã được báo cáo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã phát động một chiến dịch truy tìm Sviridov trên diện rộng. Tuy nhiên, người đàn ông kia dưới vai trò là một người cha đang tức giận vì hành động thú tính mà gã bạn thân đã làm với con gái mình đã tìm thấy Sviridov trước và giết chết anh ta. Thi thể của kẻ ấu dâm Sviridov đã được tìm thấy trong một khu rừng gần làng Vintai, thành phố Samarai, Nga - Ảnh: The Sun Người cha khai rằng Sviridov đã "ngã vào con dao" trong khi cả 2 đang cãi vã trong một khu rừng gần làng của họ. Hiện tại, người cha đang được giam giữ để điều tra thêm. Một vụ án hình sự cũng được mở ra với các cáo buộc lạm dụng 3 đứa trẻ thông qua các đoạn video cảnh sát thu được trong điện thoại của Sviridov.

Sau khi sự việc được đăng tải công khai trên Internet, nhiều người đã lên tiếng rằng người cha kia không cần phải đối mặt với tội danh giết người. Cụ thể nhà báo nổi tiếng, cựu ứng cử viên Tổng thống Nga, ông Ksenia Sobchak nói: "Tất cả các bậc cha mẹ hiện đang đứng lên để bảo vệ kẻ giết người yêu trẻ em." Đội tuần tra được cử đi tìm Sviridov sau khi hay tin anh ta bỏ trốn - Ảnh: The Sun Một người bình luận rằng: "Anh ta không phải kẻ sát nhân, anh ta chỉ đang bảo vệ con gái mình và cả con gái của chúng tôi nữa. Mọi người đều đang đứng về phía anh ấy." Một người dùng tên là Anna Plekhanova nói: "Nếu tội ác của tên cầm thú ấu dâm kia đã được chứng minh bằng các video thì liệu người cha kia còn có sai không? Bất kỳ người cha mẹ nào cũng sẽ "xé xác" kẻ ấu dâm như vậy ngay tại chỗ. Bảo vệ con cái chính là trách nhiệm của cha mẹ." Mẹ của Sviridov cũng thừa nhận rằng con trai bà thường giúp trông những đứa con cho người đàn ông đã giết anh ta, hai người cũng là bạn lâu năm.

Vận động viên thể hình từng kết hôn với búp bê nay đã tìm được tình yêu mới là... một chiếc gạt tàn Anh cho biết, bản thân đã chia tay vợ người vợ là búp bê để đến với tình mới là vì anh 'yêu' cảm giác kim loại cọ vào làn da của mình.

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