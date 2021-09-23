'Bóng ma' bí ẩn đi theo người đàn ông lên taxi bị camera quay lại, dân tình xem xong cũng phải 'đổ mồ hôi hột'

Nhiều cư dân mạng còn lo lắng rằng, nếu như người đàn ông kia quay sang và vô tình phát hiện ra 'ma nữ' này chắc anh ta sẽ đau tim chết mất.

Theo The Sun, câu chuyện được ghi nhận vào năm 2012, tại một thị trấn hoang vắng ở Nhật Bản. Theo camera ghi lại, có một "ma nữ" đã đi theo người đàn ông này lên taxi mà không ai hay biết. Trong khung hình của camera, không có ai khác ngoài 2 người đàn ông đang mặc âu phục - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, lúc đó là vào buổi đêm, 1 người đàn ông ăn mặc lịch sự với sơ mi trắng và quần tây đã đi ra lề đường để vẫy xe. Có thể dễ dàng nhìn thấy, lúc này ngoài một người đàn ông cùng với trang phục tương tự đi tới từ hướng ngược lại.

Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi người đàn ông này bước xuống lòng đường để lên taxi, đột nhiên từ đằng sau xuất hiện một bóng người phụ nữ tóc đen dài, cúi đầu đi lững thững phía sau ông ta mà không hề hay biết. Vì nếu như người này biết có người đang đi sau ông ta, ông ta sẽ quay lại nhìn hoặc để cửa cho người này bước lên, thế nên diễn biến sau đó đã khiến người xem "rợn hết cả da gà". 'Bóng ma' phụ nữ đi đằng sau người đàn ông bị camera quay lại - Ảnh: Chụp màn hình Khi người đàn ông này vào trong xe và đóng cửa lại, bóng người phụ nữ dường như đi xuyên qua cánh cửa để cùng vào xe. Ngay sau đó, chiếc taxi phóng đi mất ra khỏi phạm vi mà camera quay được và mọi chuyện dừng lại đó, không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vào liệu người đàn ông đó có làm sao hay không.

Toàn cảnh từ lúc người phụ nữ xuất hiện đến lúc lên xe cùng người đàn ông - Ảnh: Cắt từ clip Thật ra, những vụ việc khó hiểu như vậy trước đó đã xảy ra tại Nhật Bản. Theo thông tin từ địa phương, kể từ sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân kinh hoàng của Nhật Bản xảy ra vào năm 2011, các tài xế làm việc ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Myagi tiết lộ họ đã chứng kiến ít nhất là 7 trường hợp liên quan đến việc có những "vị khách ma" bắt xe của họ. Nhiều người tin rằng những "vị khách ma" này chính là các nạn nhân đã chết trong thảm họa sóng thần khiến 16.000 người ra đi mãi mãi tại Nhật xảy ra vào năm 2011

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bong-ma-bi-an-di-theo-nguoi-dan-ong-len-taxi-bi-camera-quay-lai-dan-tinh-xem-xong-cung-phai-do-mo-hoi-hot-426479.html