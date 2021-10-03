Cuộc điều tra thu hút hơn nửa tỷ lượt xem về cái chết bí ẩn của thiếu nữ 22 tuổi và sự mất tích của hôn phu

Thế giới 03/10/2021 14:01

Cái chết bí ẩn của thiếu nữ 22 tuổi Gabby Petito cùng sự mất tích của bạn trai cô đã khơi mào cho một 'cơn lốc' truy tìm trực tuyến với sự tham gia không chỉ có cảnh sát mà còn rất nhiều các 'thám tử mang' với hàng nghìn giả thuyết được đưa ra.

Theo SCMP, những người dùng Internet này cảm thấy họ không chỉ là người điều tra mà còn là "một phần" của vụ án. Cùng với đó, những video bằng chứng và giả thuyết về sự mất tích của cặp đôi đã thu hút hơn nửa tỷ lượt xem trên TikTok.

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Gabby Petito và bạn trai Brian Laundrie đã du ngoạn cùng nhau trên chiếc xe tải trắng của mình và ghi lại hành trình sau đó đăng tải lên Internet - Ảnh: Instagram nhân vật

Vài tháng trước, Gabby Petito (22 tuổi) và bạn trai Brian Laundrie (23 tuổi) đã cùng nhau bắt đầu chuyến du ngoạn khắp nước Mỹ trên chiếc xe tải được trang trí theo phong cách du mục của mình. Họ đã ghi lại toàn bộ cuộc hành trình của mình, bao gồm cả những phút giây hạnh phúc hi đang đạp xe trên bãi biển, cắm trại trên sa mạc,... Tuy vậy vào tháng 9, cặp đôi đã cãi nhau và Brian đã trở về nhà trên chiếc xe tải một mình.

Vào ngày 19/9 vừa qua, trong Công viên Quốc gia Grand Teton, thi thể của Gabby đã được tìm thấy, FBI sau đó đã khám nghiệm tử thi và cho ra kết quả đây không phải là một vụ giết người. Tuy nhiên, các quan chức địa phương vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào mới trong khi chờ kết quả pháp y cuối cùng.

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Vào ngày 19/9 vừa qua, trong Công viên Quốc gia Grand Teton, thi thể của Gabby đã được tìm thấy - Ảnh: Instagram nhân vật

Nhiều người trên Internet đã bắt đầu tìm kiếm Brian với tư cách là những người "quan tâm" đến vụ án này, họ tập trung vào khu bảo tồn đầm lầy ở Florida - nơi mà Brian được cho là đã rời đi cùng một chiếc balo vào tuần trước. Theo đó, việc Gabby và Brian đã quay lại cả quá trình di chuyển đã tạo ra một lượng thông tin phong phú cho cuộc điều tra.

Một đoạn video được cảnh sát ghi lại về cặp đôi đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng. Cụ thể, cặp đôi đã bị cảnh sát tại Moab, Utah bắt xe vì chạy quá tốc độ vào tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, trong cuộc cãi vã của 2 người, Gabby đã khóc và Brian kể hết những căng thẳng mà cặp đôi đã trải qua khi du lịch cùng nhau.

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Một video được cảnh sát quay lại cho thấy Brian đang nói chuyện với cảnh sát khi xe họ đã đi quá tốc độ - Ảnh: AFP
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Gabby khóc khi cả 2 đang cãi nhau - Ảnh: AP

Hàng nghìn giả thuyết đã được đưa ra bởi các người dùng trên các nền tảng MXH như Reddit, Instagram, TikTok,... Những người này đã điều tra chi tiết đến nỗi rà soát danh sách phát nhạc của Gabby, thói quen đọc sách của Brian. Một người dùng khác thì khẳng định đã cho Brian đi nhờ xe.

Một cặp vợ chồng khác đã ghi lại chuyến đi của mình rồi đăng lên YouTube cho biết họ đã xem lại video và phát hiện chiếc xe tải trắng của cặp đôi. Họ còn tuyên bố sự phát hiện này của mình đã chỉ hướng FBI đến nơi tìm ra thi thể. Tuy vậy, các nhà chức trách địa phương vẫn chưa lên tiếng liệu sự giúp đỡ của những "thám tử mạng" có giúp đỡ họ trong quá trình phá án hay không.

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Một khu tưởng niệm nhỏ đã lập ra cho Gabby gần City Hall, North Port, Floria - Ảnh: AFP

Một người dùng Instagram khác lại cho biết cô gần như bị ám ảnh bởi vụ án này. Thậm chí, cô còn làm hẳn 14 video nói ra các giả thuyết của mình, đồng tời thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến vụ án này. Một video đã chỉ ra rằng Gabby đã không phải là người viết 1 trong số các bài đăng Instagram của cô thu út đến 2 triệu lượt xem.

Tính đến ngày 21/9, những video có gắn hashtag #gabbypetito đã nhận được tổng cộng hơn 650 triệu lượt xem trên TikTok đủ nói lên sức nóng của vụ án này.

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Từ khóa:   cái chết bí ẩn vụ án thám tử mạng

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