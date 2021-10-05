Mark Zuckerberg gửi lời xin lỗi sau một đêm Facebook gặp gián đoạn, hao hụt 6 tỷ USD

Vì những lỗi gián đoạn xảy ra vào đêm qua của Facebook trên phạm vi toàn cầu, sáng nay, khi trang MXH này hoạt động trở lại bình thường, ông chủ Mark Zuckerberg đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đến toàn thể người dùng trên thế giới.

Đêm ngày 4/10 theo giờ Việt Nam, bộ 4 dịch vụ của tập đoàn Facebook gồm 2 MXH Facebook, Instagram và 2 ứng dụng nhắn tin Messenger và Whatsapp đã bị lỗi nghiêm trọng dẫn đến việc gián đoạn truy cập trên toàn cầu. Tình trạng này kéo dài đến tận hơn 7 tiếng cho đến sáng hôm nay các ứng dụng trên mới có thể trở lại hoạt động bình thường.

Đêm ngày 4/10 theo giờ Việt Nam, bộ 4 dịch vụ của tập đoàn Facebook gồm Facebook, Instagram, Messenger và Whatsapp đã bị gián đoạn truy cập trên toàn cầu - Ảnh: Internet

Theo DownDetector, Facebook ghi nhận tới hơn 82.000 lượt báo cáo lỗi trên trang chủ và 76.000 báo cáo lỗi trên MXH Instagram.

Được biết, sự cố này đã khiến giá cổ phiếu của Facebook tụt đến 4,9 khiến tài sản của ông chủ Mark Zuckerberg giảm tận 6 tỷ USD xuống còn 126,6 tỷ USD, khiến anh tụt xuống hạng 5 (sau tỷ phú Bill Gates) trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

CEO Mark Zuckerberg đã gửi lời xin lỗi đến người dùng trên toàn thế giới vì những ảnh hưởng không nhỏ mà sự cố này mang lại cho họ - Ảnh: Reuters

Sau khi các dịch vụ của Facebook đã đi vào hoạt động bình thường, CEO Mark Zuckerberg đã gửi lời xin lỗi đến người dùng trên toàn thế giới vì những ảnh hưởng không nhỏ mà sự cố này mang lại cho họ.

"Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger đã trực tuyến trở lại. Xin lỗi vì sự gián đoạn ngày hôm nay - tôi biết các bạn tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi như thế nào để duy trì kết nối với những người mà bạn quan tâm." - Mark Zuckerberg lên tiếng xin lỗi thông qua trang Facebook cá nhân của mình.

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