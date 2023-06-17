3 xe buýt chở học sinh va chạm liên hoàn với 4 xe khác trên cao tốc, hơn 80 người bị thương

Thế giới 17/06/2023 11:30

7 phương tiện lưu thông trên đường cao tốc - trong đó có 3 xe buýt chở học sinh trong chuyến đi học từ Seoul đến Inje, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) - đã va chạm với nhau khiến 80 người, trong đó có 72 học sinh bị thương.

Theo hãng tin Yonhap đưa tin, vào khoảng 1h26 chiều (giờ địa phương) ngày 16/6, 7 phương tiện, bao gồm 3 xe tải 1 tấn, 1 ô tô và 3 xe buýt chở học sinh cấp 2 và giáo viên của trường trung học Songrye ở Seoul đã va chạm tại lối vào nút giao thông Donghongcheon (IC), đường cao tốc Seoul - Yangyang trên quốc lộ 44 ở quận Hongcheon, tỉnh Gangwon. 

Hậu quả của vụ tai nạn này, cho đến nay có 72 học sinh, 4 giáo viên, 4 tài xế xe bị thương. Trong đó có một tài xế và hai học sinh bị thương nặng ở mắt và ngực nhưng được biết không ảnh hưởng đến tính mạng.

3 xe buýt chở học sinh va chạm liên hoàn với 4 xe khác trên cao tốc, hơn 80 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Yonhap News

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Cảnh sát đoán rằng tài xế xe buýt đã gây ra vụ tai nạn trong lúc buồn ngủ. Chúng tôi dự định điều tra các tình huống chính xác của vụ tai nạn đối với tài xế xe buýt và các nhân chứng."

 

Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa đã huy động 23 thiết bị, bao gồm cả xe cứu thương và 50 người để thực hiện cứu hộ. Tất cả những nạn nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện đại học ở Chuncheon.

Trước đó, vào lúc 4h54 chiều ngày 14/6, một chiếc xe buýt chở 25 học sinh và 3 giáo viên của trường trung học Songrye đã va chạm với một chiếc xe tải 11 tấn trên đường ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon, làm 6 người bị thương, trong đó có 5 học sinh. 

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Cảnh sát địa phương cho biết, có ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi chiếc xe chở khách dự đám cưới bị lật trên một đoạn đường dốc ở khu vực Hunter thuộc bang New South Wales, Australia trong đêm 11/6 (giờ địa phương).

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