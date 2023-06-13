Vụ xe chở khách đi đám cưới gặp nạn khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy quá tốc độ

Thế giới 13/06/2023 15:50

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở khách dự đám cưới ở Australia gặp nạn khiến 10 người thiệt mạng, cảnh sát địa phương cho biết có vẻ như đây là một vụ tai nạn do tài xế chạy quá tốc độ. 

Theo truyền thông địa phương, trước khi vụ tai nạn xảy ra, các hành khách trên xe buýt đã yêu cầu tài xế xe buýt Brett Andrew Burton (58 tuổi) giảm tốc độ, và Burton cũng được cho là đã lớn tiếng nói với hành khách "hãy thắt dây an toàn". 

Button đã được được kiểm tra nồng độ cồn và ma túy nhưng kết quả đều âm tính và anh bị buộc tội sơ suất trong việc gây ra cái chết của 10 người. Cảnh sát cũng đang lên kế hoạch tiến hành kiểm tra cơ khí của chiếc xe buýt gặp nạn.

Burton đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm hôm nay (13/6) và thẩm phán đã cho phép anh tại ngoại với điều kiện anh không được tiếp cận các nhân chứng truy tố và hành khách. 

Vụ xe chở khách đi đám cưới gặp nạn khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy quá tốc độ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP

Vào 23h30 tối ngày 11/3, một vụ tai nạn đã xảy ra khi một chiếc xe khách lật lăn xuống đường tại một bùng binh ở khu vực thung lũng Hunter thuộc bang New South Wales, Australia. 

Vào thời điểm đó, chiếc xe đang chở khoảng 40 hành khách trở về chổ ở sau khi dự tiệc đám cưới được tổ chức tại một đồn điền rượu vang gần đó. 

Vụ tai nạn khiến ít nhất 10 hành khách thiệt mạng và 25 người bị thương. Cảnh sát cho biết 14 trong số 25 người bị thương vẫn chưa được xuất viện và một trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt.

Australia vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn xe buýt tồi tệ nhất trong 30 năm qua.

Thủ tướng Australia bày tỏ lời chia buồn:"Thật tàn nhẫn và đáng buồn khi một ngày vui vẻ ở một nơi tuyệt đẹp lại kết thúc bằng một tai nạn khủng khiếp."

Tại một nhà thờ ở khu vực Hunter, nơi xảy ra vụ tai nạn, người dân tập trung thắp nến tưởng niệm những người thiệt mạng và an ủi gia đình họ. Tối 13/6, đèn led chiếu sáng cầu cảng Sysney và nhà hát Opera tạm thời trong một khoảng thời gian để tưởng niệm các nạn nhân xấu số. 

Xe chở khách đi đám cưới gặp tai nạn thảm khốc: 10 người tử vong, 25 người bị thương

Xe chở khách đi đám cưới gặp tai nạn thảm khốc: 10 người tử vong, 25 người bị thương

Cảnh sát địa phương cho biết, có ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi chiếc xe chở khách dự đám cưới bị lật trên một đoạn đường dốc ở khu vực Hunter thuộc bang New South Wales, Australia trong đêm 11/6 (giờ địa phương).

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