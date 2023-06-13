Xe chở khách đi đám cưới gặp tai nạn thảm khốc: 10 người tử vong, 25 người bị thương

Thế giới 13/06/2023 10:17

Cảnh sát địa phương cho biết, có ít nhất 10 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương sau khi chiếc xe chở khách dự đám cưới bị lật trên một đoạn đường dốc ở khu vực Hunter thuộc bang New South Wales, Australia trong đêm 11/6 (giờ địa phương).

Ngày 12/6 (giờ địa phương), hãng thông tấn Reuters và AFP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 11/6 tại khu vực Hunter thuộc bang New South Wales, Australia. Vùng Hunter là một điểm thu hút khách du lịch bậc nhất tại đây với những đồn điền rượu vang rộng lớn. 

Một quan chức cảnh sát cho biết trong cuộc họp báo ngày 12/6: "Các hành khách dường như đã gặp tai nạn khi đang trên đường về chỗ ở sau khi dự đám cưới tại một đồn điền rượu vang gần đó".

Theo cảnh sát, có 1 người bị thương được xác nhận đang trong tình trạng nguy kịch. 12 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn và khẩn cấp đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, AFP cho biết.      

Tài xế xe khách là một người đàn ông 58 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành các thủ tục kiểm tra và đánh giá bắt buộc như ma túy và nồng độ cồn. Cảnh sát nói thêm rằng người đàn ông đang hợp tác với cuộc điều tra và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Được biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, địa điểm này có sương mù dày đặc.   

Xe chở khách đi đám cưới gặp tai nạn thảm khốc: 10 người tử vong, 25 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao - Ảnh: YouTube/ABC News

Vì số người tử vong cao nhất trong 16 năm trong số các vụ tai nạn giao thông đơn lẻ ở Australia, làn sóng chia buồn bao trùm khắp cả Australia. Đặc biệt, hình ảnh khách mời chụp ảnh tập trung trên bãi cỏ của một đồn điền rượu vang để chứng kiến hôn lễ của cô dâu chú rể vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra được đăng tải trên mạng xã hội địa phương càng làm tăng thêm sự thương xót.

Thống đốc bang New South Wales cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng. Reuters đưa tin, bó hoa do cư dân thung lũng Hunter gửi đến để tưởng niệm các nạn nhân tử vong đã được đặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo kênh ABC, đồn điền rượu vang nơi tổ chức đám cưới cũng ra thông báo đóng cửa, cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin xe chở khách dự tiệc cưới gặp nạn trong đêm và cướp đi sinh mạng của các vị khách".     

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Mẹ chú rể nức nở: “Tại bệnh viện, tôi được người ta giao chiếc nhẫn cưới mà Eric đựng trong một chiếc túi nhựa. Đó là chiếc nhẫn mà Sam đã đeo vào ngón tay của Eric. Cả hai bị tai nạn 5 tiếng sau khi đọc lời thề nguyện kết hôn với nhau. Eric đã mất đi tình yêu của đời mình.”

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