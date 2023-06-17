Vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân đến rạng sáng rồi về nhà, bác sĩ Joo bị xe tải chạy ẩu đâm trúng tử vong khi trên đường quay lại bệnh viện ít tiếng sau đó.

Theo Insight (Hàn Quốc) đưa tin, ngày 16/6, Trung tâm Y tế Seoul Asan của Đại học Ulsan thông báo về tin buồn của Giáo sư Joo Seok Jung thuộc Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch.

Trung tâm Y tế Asan cho biết: "Chúng tôi xin thông báo với mọi người về sự ra đi của giáo sư Joo Seok Jung, thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Tim lồng ngực Hàn Quốc" và "Xin hãy cùng cầu nguyện cho giáo sư được yên nghỉ".

Cố giáo sư Joo - Ảnh: Facebook/Noh Hwan-gyu

Giám đốc Trung tâm mạch máu Gangnam, cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của giáo sư Joo: "Trái tim tôi tan nát với nỗi buồn khó diễn tả thành lời."

Chủ tịch Hiệp hội Tĩnh mạch Hàn Quốc, người từng là chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc và hiện là giám đốc của Phòng khám Hartwell, cũng đau đớn trước cái chết của giáo sư Joo: “Tôi chưa bao giờ thấy giáo sư Joo tức giận vì ông ấy là người tốt bụng, giáo sư Joo cùng giáo sư Song đã giúp nâng trình độ phẫu thuật động mạch chủ ở Hàn Quốc lên một tầm cao mới".

"Bác sĩ Joo chỉ được về nhà vài tiếng sau khi hoàn thành ca phẫu thuật động mạch chủ khẩn cấp từ đêm trước cho đến rạng sáng, rồi lại tiếp tục đến bệnh viện. Nhiều thông tin cho rằng ông ấy bị một chiếc xe tải vi phạm đèn giao thông đâm phải. Cái chết của ông là một cú sốc không dễ dàng biến mất".

Tang lễ của giáo sư Joo sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ của bệnh viện Seoul Asan, Đại học Ulsan.

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