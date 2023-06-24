Theo NBC News đưa tin ngày 23/6 (giờ địa phương), doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood (48 tuổi) và con trai Suleman (19 tuổi) là 2 trong số 5 hành khách đã lên con tàu lặn Titan để tham quan xác tàu Titanic vào sáng ngày 18/6 (giờ địa phương). Tuy nhiên, con tàu bị mất liên lạc với mặt đất chỉ sau 1 giờ 45 phút kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình xuống nước và Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) cho biết trong cuộc họp ngày 22/6 (giờ địa phương) rằng họ nhận định cả 5 người trên con tàu lặn này đã thiệt mạng.

Suleman là nạn nhân xấu số trẻ tuổi nhất trên tàu. Cậu là sinh viên đại học vừa hoàn thành năm nhất tại Đại học Strathclyde ở Glasgow, Anh. Gia đình nạn nhân chia sẻ với NBC News, ngay trước chuyến đi, Suleman cho biết rất sợ hãi về chuyến thám hiểm Titanic, nói rằng: “Con sợ. Con không muốn đi". Suleman biết rằng ông Shahzada Dawood rất quan tâm đến vụ chìm tàu Titanic năm 1912 nên dù khá sợ hãi, cậu vẫn quyết định tham gia cuộc khám phá cùng cha vì ngày 18/6 - ngày xảy ra vụ mất tích - là ngày của Cha và Suleman xem đây là món quà cậu dành tặng cha nhân ngày của Cha.