Sinh viên năm nhất đại học là nạn nhân xấu số trẻ tuổi nhất trên tàu, cậu từng sợ hãi nhưng quyết định tham gia vào chuyến khám phá cùng cha vì: "Tôi muốn làm cho cha hạnh phúc".
- Tuần duyên Mỹ xác nhận: Kỳ tích không xảy ra, toàn bộ 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng
- Thảm kịch lớn: Vợ hành khách tàu ngầm Titan mất tích là cháu gái của nạn nhân thảm kịch Titanic năm 1912?
Theo NBC News đưa tin ngày 23/6 (giờ địa phương), doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood (48 tuổi) và con trai Suleman (19 tuổi) là 2 trong số 5 hành khách đã lên con tàu lặn Titan để tham quan xác tàu Titanic vào sáng ngày 18/6 (giờ địa phương). Tuy nhiên, con tàu bị mất liên lạc với mặt đất chỉ sau 1 giờ 45 phút kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình xuống nước và Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) cho biết trong cuộc họp ngày 22/6 (giờ địa phương) rằng họ nhận định cả 5 người trên con tàu lặn này đã thiệt mạng.
Suleman là nạn nhân xấu số trẻ tuổi nhất trên tàu. Cậu là sinh viên đại học vừa hoàn thành năm nhất tại Đại học Strathclyde ở Glasgow, Anh. Gia đình nạn nhân chia sẻ với NBC News, ngay trước chuyến đi, Suleman cho biết rất sợ hãi về chuyến thám hiểm Titanic, nói rằng: “Con sợ. Con không muốn đi". Suleman biết rằng ông Shahzada Dawood rất quan tâm đến vụ chìm tàu Titanic năm 1912 nên dù khá sợ hãi, cậu vẫn quyết định tham gia cuộc khám phá cùng cha vì ngày 18/6 - ngày xảy ra vụ mất tích - là ngày của Cha và Suleman xem đây là món quà cậu dành tặng cha nhân ngày của Cha.
"Tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một bộ phim dở tệ. Thật khó thở khi nghĩ đến họ... Thật đau đớn khi đứa cháu trai 19 tuổi của tôi đã ra đi mãi mãi dưới nước" - bà Azmeh Dawood, chị gái của ông Shahzada Dawood và là dì của Suleman - đau lòng nói với NBC News.
Hiện Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và trục vớt những người thiệt mạng. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tìm thấy thi thể, Chuẩn Đô đốc John Mauger cho biết ông không chắc, nói rằng "đáy biển ở dưới đó là một môi trường vô cùng khắc nghiệt", đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.
Danh sách 5 người mất tích thiệt mạng trên tàu Titan gồm ông Stockton Rush - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions, Hamish Harding - tỷ phú người Anh, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp và doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai.