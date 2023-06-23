Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và trục vớt những người thiệt mạng.

Theo CNN đưa tin ngày 22/6 (giờ địa phương), đã bước sang ngày thứ 5 kể từ khi tàu Titan mất tích, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết họ đã tìm thấy mảnh vỡ được cho là cấu trúc bên ngoài của tàu lặn Titan ở độ sâu 13.000 feet (khoảng 4 km) dưới vùng biển gần điểm chìm của tàu Titanic - con tàu chở khách từng chìm cách đây 111 năm. Do đó, họ nhận định cả 5 người trên tàu ngầm Titan đi tham quan xác tàu Titanic đã thiệt mạng. Video phục dựng lại sự cố của tàu lặn Titan, hiện thu về hơn 1 triệu lượt xem - Video: AS USA

Một phần của tàu lặn Titan đã được tìm thấy dưới đáy biển, được cho là đã bị hư hỏng buồng áp suất nên gây ra sự cố ngay sau khi khởi hành. Các nhà phân tích nói rằng các hành khách trên tàu cũng đã tiếp xúc với biển sâu và chịu áp lực rất lớn. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, cho biết: "Có vẻ như có một sự cố đã xảy ra bên trong tàu, khoang áp suất của tàu lặn đã bị hư hại dưới biển". Tàu ngầm Titan đã lên kế hoạch xuống độ sâu 4.000m dưới đáy biển để khám phá xác con tàu Titanic bị chìm 111 năm về trước. Theo nhận định, tàu ngầm này không chịu được áp lực nước khổng lồ của vùng biển sâu nên dẫn đến sự cố.

Hình dáng của tàu lặn Titan do công ty thám hiểm đáy biển Mỹ OceanGate Expeditions cho lặn vào ngày 18/6 (giờ địa phương) để khám phá xác tàu Titanic, mất tích sau 1 giờ 45 phút - Ảnh: OceanGate Expeditions Áp suất lên cơ thể con người trong nước tăng thêm 1 atm cứ sau 10 m độ sâu. Do áp suất khí quyển trên mặt đất là 1 atm nên cơ thể con người phải chịu áp suất hơn 400 atm ở độ sâu 4000 m. 1 atm là áp suất mà tại đó một lực 1 kg tác dụng lên 1 cm2 diện tích. Nếu tàu lặn xuống khu vực lân cận tàu Titanic, những hành khách bị văng ra khỏi tàu lặn sẽ phải chịu tải trọng khoảng 400 kg. Trên mạng xã hội, nhiều người đồn đoán rằng “một người sẽ bị áp suất này đè lên người”, nhưng các chuyên gia giải thích rằng cơ thể con người chứa 75% là nước nên rất khó để biến mất không dấu vết ngay cả khi chịu áp lực cực lớn. Tất cả 5 người trên tàu ngầm Titan đều đã thiệt mạng. (Từ trái sang) Tỷ phú người Anh - Hamish Harding, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp, Stockton Rush - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions - Ảnh: Twitter Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tìm thấy thi thể, Chuẩn Đô đốc John Mauger cho biết ông không chắc, nói rằng "đáy biển ở dưới đó là một môi trường vô cùng khắc nghiệt", đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Danh sách 5 người mất tích thiệt mạng trên tàu Titan gồm ông Stockton Rush - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions, Hamish Harding - tỷ phú người Anh, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp và doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai.

Tuần duyên Mỹ xác nhận: Kỳ tích không xảy ra, toàn bộ 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng Thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn khi chạy đua với thời gian tìm kiếm 5 hành khách trên tàu lặn Titan bị mất tích ở Bắc Đại Tây Dương ngày 18/6 (giờ địa phương).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/video-phuc-dung-lai-su-co-cua-tau-lan-titan-595195.html