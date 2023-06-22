Tàu lặn Titan có chữ ký của hành khách: 'Công ty không chịu trách nhiệm kể cả khi tôi chết'

Thế giới 22/06/2023 15:41

Có thông tin tiết lộ rằng công ty vận hành tàu lặn du lịch Titan mất tích đã yêu cầu hành khách ký vào giấy cam kết tuyên bố rằng họ không chịu trách nhiệm với hành khách nếu chết khi tham quan.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 21/6 (giờ địa phương), những người tham quan Titanic dưới đáy biển sâu trên tàu lặn Titan phải ký vào giấy kam kết với từ "chết" được viết ít nhất ba lần.                 

Mike Reese (63 tuổi), tác giả của bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Gia đình Simpson", cho biết ông đã đi tham quan Titanic trên tàu Titan vào tháng 7/2022, nói rằng hành khách chỉ nhận được cảnh báo trước về nguy cơ "chết" và không được huấn luyện an toàn đặc biệt nào. Mike Reese nói: "Tôi không được đào tạo gì ngoài cách mặc áo phao, nhưng ở trong tàu lặn thoải mái đến mức tôi cảm thấy như mình đang ngủ". 

Tàu lặn Titan có chữ ký của hành khách: 'Công ty không chịu trách nhiệm kể cả khi tôi chết' - Ảnh 1
Hình dáng của tàu lặn Titan do công ty thám hiểm đáy biển Mỹ OceanGate Expeditions cho lặn vào ngày 18/6 để khám phá đáy biển gần Canada và mất tín hiệu với mặt đất sau 1 giờ 45 phút - Ảnh: OceanGate Expeditions

Một hành khách khác đã tham quan Titanic, phóng viên David Fogg của CBS, cho biết đã ký vào một cam kết miễn trừ về nguy cơ tử vong. Giấy miễn trừ mà David ký bao gồm nội dung "chấn thương thể chất hoặc khuyết tật, chấn thương tinh thần và thậm chí tử vong có thể xảy ra khi đi tàu lặn".     

Mặc dù nội dung cảnh báo đã được đưa vào giấy cam kết, David cho biết đã ký vào tài liệu này vì tin tưởng vào sự an toàn của OceanGate. David cho biết: “Cho đến thời điểm lên tàu năm ngoái, không có trường hợp tử vong hay thương tích nào trong số các hành khách khi đi tham quan.”

Tàu lặn Titan có chữ ký của hành khách: 'Công ty không chịu trách nhiệm kể cả khi tôi chết' - Ảnh 2
4 trong 5 người có mặt trên tàu Titan, từ trái sang: Hamish Hardwood, Paul-Henri Nargeolet, Shahaza Darwood và Stockton Rush. Ảnh: Mạng xã hội

Hiện các công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng khẩn trương với toàn bộ nhân lực để tìm kiếm 5 người người mất tích trên con tàu Titan đi thám hiểm xác tàu Titanic. Danh sách những người mất tích gồm ông Hamish Harding - tỷ phú người Anh, Stockton Rush - người sáng lập OceanGate, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp và doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai.      

 

 

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