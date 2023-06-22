Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 21/6 (giờ địa phương), những người tham quan Titanic dưới đáy biển sâu trên tàu lặn Titan phải ký vào giấy kam kết với từ "chết" được viết ít nhất ba lần.

Mike Reese (63 tuổi), tác giả của bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Gia đình Simpson", cho biết ông đã đi tham quan Titanic trên tàu Titan vào tháng 7/2022, nói rằng hành khách chỉ nhận được cảnh báo trước về nguy cơ "chết" và không được huấn luyện an toàn đặc biệt nào. Mike Reese nói: "Tôi không được đào tạo gì ngoài cách mặc áo phao, nhưng ở trong tàu lặn thoải mái đến mức tôi cảm thấy như mình đang ngủ".