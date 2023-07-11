Cháy chung cư, người mẹ tuyệt vọng thả đứa con 40 ngày tuổi của mình từ tầng 3

Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội với hàng trăm lượt xem khoảnh khắc kịch tính người mẹ tuyệt vọng ném con 40 ngày tuổi từ cửa sổ căn nhà đang cháy.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ Sohu, vào ngày 5/7, vụ hỏa hoạn kinh hoàng bùng phát tại một tòa nhà ở huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong đám cháy, khói bốc lên dày đặc, một số cư dân bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài. Trong số đó có cả em bé mới 40 ngày tuổi. Người mẹ tìm mọi cách để che chở, bảo vệ con nhưng vẫn không thể chống lại sức nóng từ ngọn lửa.

Khi lửa cháy lan rộng, biết không thể trì hoãn thêm được nữa, người mẹ cầu cứu những người bên dưới, nói rằng cô sẽ ném con mình từ tầng 4 xuống, xin mọi người cố gắng giúp đỡ, bảo vệ và chăm sóc bé an toàn.

Khoảnh khắc người mẹ thả đứa con sơ sinh của mình ra khỏi cửa sổ căn hộ đang cháy - Ảnh: Sohu

Bên dưới, hơn 10 người hàng xóm và cả những người qua đường sẵn sàng đón đứa trẻ sơ sinh trong chiếc chăn trải sẵn. May mắn thay, em bé đã được thả vào chiếc chăn một cách an toàn.

Sau đó, lực lượng chữa cháy và cứu hộ cũng đến kịp, dùng thang giải cứu những người bị mắc kẹt và dập tắt đám cháy. Tất cả mọi người đều an toàn.

Em bé đã được thả vào chiếc chăn một cách an toàn - Ảnh: SCMP

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, dẫn tin theo SCMP, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đồng cảm với tình thế tiến thoái lưỡng nan của người mẹ, mặc dù một số chỉ trích hành động của cô. Tuy nhiên, hành động của người mẹ cũng gặp những tranh luận gay gắt. Có người cho rằng hành động của người mẹ quá mạo hiểm.

Khoảnh khắc gây "đứng tim" của hai mẹ con đã được ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng xúc động. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì tất cả đều kịp thoát ra. Họ cho rằng gặp đại nạn không chết ắt sẽ có phúc, mong tất cả đều gặp dữ hóa lành.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-chung-cu-nguoi-me-tuyet-vong-tha-ua-con-40-ngay-tuoi-cua-minh-tu-tang-3-600793.html