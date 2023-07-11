Thót tim giải cứu cháu bé mắc kẹt trong lỗ của móng cột điện ở Quảng Trị

Đời sống 11/07/2023 06:36

Trong lúc vui chơi, một cháu bé tại xã Gio Châu (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) không may bị mắc kẹt trong lỗ hố cột điện của khối bê tông.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 10/7, lãnh đạo UBND xã Gio Châu (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại thôn Hà Trung (xã Gio Châu) vừa xảy ra vụ việc một cháu bé trong lúc vui chơi bị mắc kẹt trong lỗ rỗng ở giữa một trụ bê tông làm móng cột điện.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của cháu bé, người dân trong thôn tập trung, sử dụng các dụng cụ phá vỡ khối bê tông và cứu thành công cháu bé.

 

Thót tim giải cứu cháu bé mắc kẹt trong lỗ của móng cột điện ở Quảng Trị - Ảnh 1
Cháu bé trong lúc vui chơi không may bị mắc kẹt trong lỗ hố bê tông dùng làm móng cột điện - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Gio Châu cho biết, lúc vui chơi, cháu bé làm rơi chiếc dép vào trong lỗ rỗng của khối bê tông nên chui vào trong để lấy và bị mắc kẹt. Khối bê tông nói trên là để thi công một dự án khắc phục, sửa chữa lại các trụ điện trên địa phương.

Thót tim giải cứu cháu bé mắc kẹt trong lỗ của móng cột điện ở Quảng Trị - Ảnh 2
Dân làng dùng nhiều máy móc để phá bê tông cứu cháu bé - Ảnh: Báo Thanh Niên

Lãnh Công ty Điện lực Quảng Trị xác nhận, khối bê tông nói trên dùng để thi công một dự án cải tạo lưới điện do đơn vị này làm chủ đầu tư và do một công ty đóng tại TP Đà Nẵng thi công. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên cháu bé cùng gia đình. Đồng thời, Công ty Điện lực Quảng Trị cũng yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn trong quá trình thi công dự án.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chủ đầu tư dự án đã thăm hỏi, động viên cháu bé cùng gia đình; đồng thời yêu cầu nhà thầu đảm bảo an toàn trong quá trình thi công dự án.

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Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé 4 tuổi bị máy ép nước mía cán nát bàn tay.

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