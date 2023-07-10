Lời khai 'lạnh sống lưng' của nghi phạm tưới xăng, đâm trọng thương bạn gái trước siêu thị

Đời sống 10/07/2023 16:51

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Dương Phú Hiền (SN 1976, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 10/7, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Dương Phú Hiền (SN 1976, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, Dương Phú Hiền và chị N.T.M, (SN 1983, hiện đang sinh sống tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) có quan hệ tình cảm từ giữa năm 2022. Trong thời gian quen nhau, Hiền thường xuyên đi làm việc ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của nghi phạm tưới xăng, đâm trọng thương bạn gái trước siêu thị - Ảnh 1
Đối tượng Dương Phú Hiền - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTV News, vào ngày 29/6, Hiền đón xe khách từ Kiên Giang đến TP Thủ Dầu Một và chuẩn bị một chai xăng, một con dao.

Đến khoảng 7h ngày 1/7, Hiền thấy chị M. đang đi bộ trước cổng siêu thị Go, trên Quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một thì chạy đến tạt xăng và bật lửa. Lửa bùng lên, chị M. bỏ chạy được một đoạn thì nằm gục xuống đường. Hiền tiếp tục dùng dao đâm chị M.

Lời khai 'lạnh sống lưng' của nghi phạm tưới xăng, đâm trọng thương bạn gái trước siêu thị - Ảnh 2
Camera ghi cảnh Hiền tạt xăng lên người chị M. - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn khỏi hiện trường, chị M. được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, truy xét Công an TP Thủ Dầu Một đã phát hiện, bắt giữ Dương Phú Hiền tại tỉnh Gia Lai.

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