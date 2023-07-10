Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Dương Phú Hiền (SN 1976, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 10/7, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Dương Phú Hiền (SN 1976, ngụ tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, Dương Phú Hiền và chị N.T.M, (SN 1983, hiện đang sinh sống tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) có quan hệ tình cảm từ giữa năm 2022. Trong thời gian quen nhau, Hiền thường xuyên đi làm việc ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Dương Phú Hiền - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTV News, vào ngày 29/6, Hiền đón xe khách từ Kiên Giang đến TP Thủ Dầu Một và chuẩn bị một chai xăng, một con dao.

Đến khoảng 7h ngày 1/7, Hiền thấy chị M. đang đi bộ trước cổng siêu thị Go, trên Quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một thì chạy đến tạt xăng và bật lửa. Lửa bùng lên, chị M. bỏ chạy được một đoạn thì nằm gục xuống đường. Hiền tiếp tục dùng dao đâm chị M.

Camera ghi cảnh Hiền tạt xăng lên người chị M. - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn khỏi hiện trường, chị M. được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, truy xét Công an TP Thủ Dầu Một đã phát hiện, bắt giữ Dương Phú Hiền tại tỉnh Gia Lai.

Một gia đình ở Bình Thuận bị ném bom xăng vào nhà nghi do... tiểu bậy Một gia đình tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) trình báo về việc bị 1 thanh niên quăng bom xăng vào nhà sau khi bị nhắc nhở tiểu bậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-song-lung-cua-nghi-pham-tuoi-xang-am-trong-thuong-ban-gai-truoc-sieu-thi-600575.html