3 lao động này quê ở Quảng Bình bị sóng cuốn trôi và tử vong trong lúc tắm biển tại bờ biển Cao Mỹ, phía Tây TP Đài Trung vào chiều 4/7.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 10/7, Chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Bình vẫn đang phối hợp với gia đình các nạn nhân để liên hệ với nhà chức trách TP Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) để tìm cách đưa thi thể 3 lao động người Việt về nước. Chính quyền sở tại cùng các đơn vị cứu hộ và cộng đồng người Việt lao động ở Đài Loan tìm kiếm các nạn nhân. Cụ thể, 3 lao động này quê ở Quảng Bình bị sóng cuốn trôi và tử vong trong lúc tắm biển tại bờ biển Cao Mỹ, phía Tây TP Đài Trung vào chiều 4/7. Khi phát hiện sự việc, chính quyền sở tại cùng người dân đã tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng bất thành và các nạn nhân mất tích sau đó. Đến ngày 8-7, thi thể 3 người mới được được tìm thấy cách vị trí gặp nạn không xa.

Hiện gia đình và cơ quan chức năng đang liên hệ với chính quyền sở tại lo thủ tục cho các lao động không may gặp nạn - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Người Lao Động, 3 nạn nhân ở Quảng Bình được xác định, gồm: Nguyễn Ngọc L. (SN 2000), Nguyễn Viết H. (SN 2001; cả 2 cùng trú xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) và Trần Anh T. (SN 1997; trú xã Đức Trạch, huyện Tuyên Hoá). Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch - xác nhận thông tin tại địa phương này có 2 lao động trẻ gặp nạn tử vong ở Đài Loan (Trung Quốc) và cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình. Đồng thời kêu gọi con em trong xã hỗ trợ kinh phí để có thể đưa 2 nạn nhân về quê an táng.

Gia đình nạn nhân Trần Anh T. ở quê đau buồn trước sự ra đi đột ngột - Ảnh: Báo người Lao Động Bên cạnh đó, cả 3 lao động gặp nạn tại xứ người đều có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Hiện cộng đồng người Việt ở Đài Loan đang kêu gọi hỗ trợ để đưa thi thể các em trở về quê hương an táng, tuy nhiên chi phí cho "chuyến trở về" không mong muốn này khá cao nên cần được sự trợ giúp của cộng đồng. Đáng chú ý có hoàn cảnh của em Trần Anh T., nạn nhân có vợ và 2 con nhỏ ở quê, vì hoàn cảnh khó khăn nên em quyết định sang Đài Loan lao động phụ giúp gia đình vơi bớt khó khăn nhưng vừa đi chưa được bao lâu thì tai nạn ập đến

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