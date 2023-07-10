Do sự cố điện khiến hệ thống quạt gió không hoạt động, một hộ gia đình chăn nuôi gà theo hình thức trang trại ở xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc) bị chết 8.000 con gà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Hải - Phó chủ tịch UBND xã Thượng Lộc - cho biết, vào khoảng 11h trưa ngày 9/7, do sự cố hỏng một pha điện khiến hệ thống quạt gió không hoạt động được, trang trại nuôi gà của anh Nguyễn Huy Phố, chị Trần Thị Thúy ở thôn Thanh Mỹ bị chết khoảng 8.000 con gà trong tổng số 1.200 con gà nuôi trong trại vì quá nóng. Trọng lượng mỗi con gà chết khoảng 2kg. 8.000 con gà chết ngạt do chập điện - Ảnh: Báo Lao Động Ngay sau sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc đã huy động cán bộ, các tổ chức, đoàn thể và bà con nhân dân đến giúp đỡ gia đình vặt lông, làm thịt gà để gia đình cất tủ đông bảo quản, đồng thời vận động nhân dân mua giúp gà bị chết cho gia đình giảm bớt thiệt hại.

Theo lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc, hiện một số nhà hàng cũng đã đến thu mua gà giúp gia đình anh Phố, chị Thúy với giá thu mua mỗi con đã làm thịt là 50.000 đồng. Trong khi nếu bán sống, mỗi con gà đạt trọng lượng 2kg như thế có giá khoảng 150.000 đồng. Bà con hàng xóm, các lực lượng đoàn thể tình nguyện đến hỗ trợ làm thịt để bán giúp gia đình anh Phố số gà bị chết ngạt - Ảnh: Người Đưa Tin Theo thông tin từ Người đưa tin, nguyên nhân ban đầu được xác định, do thời tiết nắng nóng, các thiết bị điện hoạt động hết công suất khiến hệ thống quạt gió tại trang trại gặp sự cố, ngừng hoạt động trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Theo ông Hải, mô hình trang trại của anh Phố nuôi liên kết với Công ty Japfa Comfeed Việt Nam. Thời điểm xảy ra sự cố, tại trang trại đang nuôi khoảng 12.000 con gà. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều máy làm gà trên địa bàn và cả Nghệ An vào hỗ trợ gia đình anh Phố; đồng thời liên hệ nhiều nhà hàng thu mua giúp. Nhiều người dân cũng đã đăng tải lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chung tay giải cứu số gà thịt, giảm thiểu phần nào thiệt hại cho gia đình anh Phố. Tính đến thời điểm hiện tại, người dân đã chung tay, mua giúp gia đình anh Phố được khoảng 4.000 con gà. Số gà còn lại hiện đã được đông lạnh, tiếp tục kêu gọi mọi người “giải cứu”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hang-tram-nguoi-o-ha-tinh-tham-gia-giai-cuu-8000-con-ga-chet-do-chap-ien-600213.html