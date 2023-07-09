Danh tính thi thể phụ nữ ở đập nước ven thành phố Lạng Sơn

Đời sống 09/07/2023 15:33

Người đi bắt cá phát hiện một thi thể lập lờ gần cột đo mực nước đập Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn vào đêm ngày 8/7.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào đêm khuya 8/7, người đi bắt cá phát hiện một thi thể lập lờ gần cột đo mực nước đập Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương tiến hành các biện pháp cứu hộ, vớt thi thể lên trên bờ, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân sự việc.

Tại hiện trường, có một túi xách để lại, bên trong có chứng minh thư nhân dân mang tên L.T.H.N, sinh năm 1973, trú quán khu dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Đại diện chính quyền thị trấn Đồng Đăng xác nhận sự việc và cho biết, hiện tại thi thể đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ. Nguyên nhân đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Danh tính thi thể phụ nữ ở đập nước ven thành phố Lạng Sơn - Ảnh 1
Thi thể phụ nữ ở đập nước ven thành phố Lạng Sơn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào khoảng 8h ngày 25/6, bà Ninh rời nhà ở số 44 Lương Thế Vinh, thuộc phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, bằng xe máy Honda Air Blade màu đỏ. Từ thời điểm đó, bà Ninh mất tích, gia đình không liên lạc được vì bà không mang theo điện thoại di động. Khi đi, bà N. mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu hồng, di chuyển theo hướng Miếu Phú Lộc 4, rẽ ra đường Lê Lợi và lên khu đồi Văn Vỉ (TP Lạng Sơn).

Sau khi trình báo mất tích, người nhà bà N. cùng lực lượng chức năng đã tìm kiếm, rà soát và phát hiện chiếc xe Honda Air Blade của nạn nhân ở đồi Văn Vỉ. 

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Hình ảnh bà Lý Thùy Ninh trước lúc mất tích bí ẩn - Ảnh: VTC News

Đến tối 3/7, ông Lưu Quang Đạo, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận, địa phương vừa tìm thấy thi thể nạn nhân sau nhiều ngày tìm kiếm.

Thi thể bà Ninh được tìm thấy tại khu vực đồi Văn Vỉ (thuộc phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn). Khoảng cách từ hiện trường nơi tìm thấy thi thể đến nhà nạn nhân khoảng 5km.

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