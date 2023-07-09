Theo thông tin từ báo Phụ nữu Việt Nam, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can với Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "vô ý làm chết người", quy định tại khoản 1 điều 128 Bộ luật Hình sự. Vân là bảo mẫu được chị N.B.H (29 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) gửi bé trai N.B.K (7 tháng tuổi), ở cùng tòa chung cư KĐT Ocean Park (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tuy nhiên chỉ sau 1 đêm, bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo bé trai bị sặc sữa và đưa cháu K. đi cấp cứu. Dù vậy, bé trai đã không qua khỏi.

Cho đến ngày 9/1/2023, sau hơn 1 tuần bị ốm và không thể điều trị ở nhà được nữa, chị H. bắt buộc phải nhập viện. Vốn kéo dài thời gian điều trị bệnh ở nhà lâu là do chị H. không có ai chăm sóc K. và chị cũng không an tâm khi giao con cho ai.

Mỗi lần nhắc đến K., chị H. đều không thể giữ được bình tĩnh. Phải một lúc lâu, chị mới lấy lại tinh thần kể lại mọi chuyện. Chị kể, chị mang bầu và sinh K. một mình, từ lúc sinh ra chỉ 2 mẹ con quẩn quanh bên nhau. Bé K. rất ngoan và kháu khỉnh, luôn hiểu những gì chị H. nói. Đặc biệt, từ khi sinh ra đến 7 tháng tuổi, bé K. không hề ốm đau hay bệnh tật gì.

Ngày 9/1, chị H. liên hệ với Vân để nhờ trông con giúp chị qua đêm với giá 250 nghìn đồng. Chị H. cho biết, trước khi giao con, chị đã biết và tìm hiểu Vân từ mấy tháng trước. Thấy cùng tòa nhà và Vân cũng đã trông nhiều em bé khác nên nghĩ là có kinh nghiệm. Chị H. đành lòng gửi con cho người lạ.

Trước khi đưa con cho Vân, chị cẩn thận pha sữa sẵn, xem xét con có bị thương ở những chỗ nào hay không. Nhưng cẩn thận đến mấy, sự việc đau lòng vẫn xảy ra. "Khi đó tôi phải đi viện, chẳng thể nhờ ai giữ con nên đành gửi con theo giờ. Thế nhưng lần đầu tiên tôi để con xa mình và tôi đã đánh mất con mãi mãi…", bà mẹ trẻ bật khóc.

Những đồ đạc thường ngày của con chị vẫn giữ như con trai vẫn hiện hữu trong nhà - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trong quá trình đi viện, chị H. liên tục cập nhật tình hình của con. Đến khoảng 7h ngày 10/1, chị được Vân cập nhật tình hình là đang cho bé K. uống sữa đã pha sẵn. Bé uống được khoảng 100 ml thì ngủ. Tuy nhiên đến khoảng 8h15, chị H. nhận được điện thoại của Vân trong tình trạng Vân gào thét trong điện thoại "Chị ơi con sặc sữa rồi". Ngay khi đó, chị H. yêu cầu Vân bế con xuống sảnh để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, Vân cho biết đã gọi xe cấp cứu và chờ xe đến mới đưa bé K. xuống.

"Khi đó tôi vẫn ở trong bệnh viện, người tôi như phát điên lên. Tôi vội vàng bắt xe về chung cư thì nhìn thấy con trên xe cấp cứu, người thằng bé đã lạnh cứng lại rồi. Chỉ chưa đầy 40 phút vụ việc xảy ra, thì tại sao thân thể con đã lạnh cứng như vậy được", chị nói.

Sau đó, bé K. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lâm nhưng không qua khỏi. Là một người mẹ, nhận tin sét đánh, chị H. không thể trụ nổi mà ngã quỵ xuống, không tin đó là sự thật. Chị yêu cầu chuyển con mình sang Bệnh viện Đức Giang nhưng cũng không còn hy vọng. Tại đây, chị được yêu cầu giám định pháp y cho con. Tuy nhiên, với thiên chức là người làm mẹ, chị không muốn con mình mất đi lại thêm đau đớn, nên chị quyết định không thực hiện.

"Tôi đưa con về quê an táng. Trong 2 ngày này, tôi thực sự mong muốn Vân có thể xuống và cùng tôi lo việc cho con. Nhưng chỉ có chồng Vân xuống chứng kiến sự việc, chỉ ngồi một chỗ và không có một lời xin lỗi với gia đình tôi. Lời xin lỗi tôi nhận được duy nhất, là sau lúc tôi quyết định không làm pháp y cho con ở bệnh viện", chị kể.

Bé trai 7 tháng tuổi tử vong sau khi ở với bảo mẫu - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chị H. cho biết: "Sau khi an táng cho con, tôi có đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Ngay sau đó, Vân cũng đăng bài tố ngược lại tôi với nội dung nếu có làm điều sai, công an đã bắt giam rồi… Vân sẽ kiện ngược lại tôi nếu tôi đăng tải nội dung không đúng sự thật'". Đây cũng chính là "cú tát" khiến bà mẹ quyết định làm rõ ngọn nguồn cái chết của con mình.

Nhưng thái độ của Vân, không những không thành ý nhận lỗi khi chỉ nhắn qua điện thoại chứ chưa từng đến thắp cho con một nén nhang. Chưa kể bạn ấy còn đổ lại lỗi do con tôi ốm, tôi ốm nên mới dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Tôi quyết định phải tìm ra lẽ phải cho bằng được", chị H. quả quyết.

Một nguyên nhân nữa khiến bà mẹ quyết tâm đấu tranh đến cùng, đó chính là vào buổi chị gửi con cho bảo mẫu, người này còn nhận thêm một em bé 3 tháng tuổi khác. Trong cùng một buổi sáng, một bé mất, bé còn lại đi cấp cứu với nhịp tim rất cao, tiên lượng xấu. "Nếu lỡ sau này, khi những đứa trẻ khác Vân nhận trông, cũng rơi vào tình trạng này, thì sẽ để lại sự đau lòng cho nhiều gia đình khác", chị nói.

7 ngày sau khi bé K. mất, chị H. quyết định giám định pháp y tìm nguyên nhân. "Chôn con rồi phải đào con lên lại, người ta lại làm đau con mình. Là một người mẹ, trái tim tôi như muốn xé ra từng mảnh, khi đó tôi chỉ nghĩ đi theo con để 2 mẹ con đoàn tụ", chị nghẹn giọng.

Suy nghĩ chấm dứt cuộc sống cứ quanh quẩn suốt nhiều tháng qua. Đặc biệt, là cách đây 2 tháng, khi chị nhận được giấy tạm đình chỉ vụ án, chị H. rơi vào tuyệt vọng. Chị đã nghĩ không còn hy vọng gì và quyết định đi theo con. Nhưng rồi, chị lại bừng tỉnh, nghĩ đến con, chị lại mạnh mẽ vượt qua.

Chị H. phải dùng đến thuốc mới có thể yên giấc - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Chị H. phải dùng đến thuốc mới có thể yên giấc, nhiều lần chị có ý định theo con để 2 mẹ con đoàn tụ Thời gian đầu đi tìm công lý, chị như mất phương hướng, nơi nào có thông tin hướng dẫn giúp, chị lại bắt xe ôm đến để được tư vấn. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người.

Sau khi có kết quả giám định pháp y, kết luận bé K. tử vong do suy hô hấp tuần hoàn, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án. Theo nguồn tin, hiện Chu Uyển Vân đang được tại ngoại, không bị bắt giam vì đang mang thai, Vân bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Mấy ngày trước, chị H. nhận được thông báo từ cơ quan chức năng về việc quyết định khởi tố bị can, chị như vỡ òa vì sau bao ngày đấu tranh mòn mỏi, cuối cùng bước đầu chị đã tìm được nguyên nhân cái chết của con. Chị H. chỉ biết sống cho hiện tại và theo vụ án đến cuối cùng. Thời gian qua, bà mẹ đã phải trải qua những đêm không ngủ, thậm chí phải dùng thuốc để ổn định tinh thần. Nhưng có thể, thời gian tới chị cũng sẽ phần nào dịu bớt những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay.