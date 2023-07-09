Ám ảnh lời kể của cảnh sát cứu hỏa trong vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: 'Mỗi chiến sỹ chỉ trụ được khoảng 20 đến 30 phút là lại phải ra ngoài tiếp oxy'

Đời sống 09/07/2023 11:51

Vào ngày 9/7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 6 tầng tại số 12 ngõ Thổ Quan, khiến 3 người tử vong.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 5h22 ngày 8/7, tại nhà dân kết hợp kinh doanh dịch vụ (nhà dạng ống cao 6 tầng, diện tích khoảng 60m2), ở số 12 ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa) xảy ra cháy. Chủ hộ là gia đình ông Nguyễn Văn Kế.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Đội cảnh sát chữa cháy khu vực 2 (PC07) huy động tổng cộng 50 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường và triển khai các mũi dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt. Tuy nhiên, 3 người gồm cháu N.Q.M. (13 tuổi), cháu N.P.U. (11 tuổi) và chị D.T.D. (19 tuổi), đã tử vong.

"Qua công tác trinh sát, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 thi thể các nạn nhân nằm tại tầng 4 của ngôi nhà 6 tầng. Thời điểm tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi cửa sổ căn nhà lắp khung thép kiên cố, trong nhà nhiệt độ cao kèm khí độc dày đặc", chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa thông tin.

Ám ảnh lời kể của cảnh sát cứu hỏa trong vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: 'Mỗi chiến sỹ chỉ trụ được khoảng 20 đến 30 phút là lại phải ra ngoài tiếp oxy' - Ảnh 1Ám ảnh lời kể của cảnh sát cứu hỏa trong vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: 'Mỗi chiến sỹ chỉ trụ được khoảng 20 đến 30 phút là lại phải ra ngoài tiếp oxy' - Ảnh 2
Hiện trường bên trong của căn nhà - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, thời điểm đến hiện trường, cảnh sát phải tiếp cận vào trong căn nhà từ các tầng phía trên. Tuy nhiên do ngôi nhà cao, cộng với các ô cửa sổ của căn nhà được bao bọc bởi khung thép chắc chắn, lực lượng cứu hỏa phải mất thời gian cắt bỏ.

Khi tiếp cận hiện trường bên trong, do trong nhà chứa nhiều đồ dễ cháy, diện tích nhỏ hẹp và chiều sâu dài, nên nhiệt độ và lượng khí độc rất lớn. Lực lượng cứu hỏa phải dùng bình oxy, áo cách nhiệt để tổ chức việc tìm kiếm cứu nạn, khống chế ngọn lửa.

"Chúng tôi sau đó phải huy động các trạm tiếp oxy để ngoài ngõ, phục vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn. Bên trong hiện trường, do nhiệt độ lớn, kèm với khói đen dày đặc, mỗi chiến sỹ chỉ trụ được khoảng 20 đến 30 phút là lại phải ra ngoài tiếp oxy, công việc rất khó khăn, nhiều anh em cũng bị kiệt sức", vị chỉ huy nói.

Ám ảnh lời kể của cảnh sát cứu hỏa trong vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: 'Mỗi chiến sỹ chỉ trụ được khoảng 20 đến 30 phút là lại phải ra ngoài tiếp oxy' - Ảnh 3
Cảnh sát đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân Trí
Ám ảnh lời kể của cảnh sát cứu hỏa trong vụ cháy 3 người chết ở Hà Nội: 'Mỗi chiến sỹ chỉ trụ được khoảng 20 đến 30 phút là lại phải ra ngoài tiếp oxy' - Ảnh 4
Xe cứu thương đưa các nạn nhân rời khỏi hiện trường - Ảnh: VTC News

Cũng theo vị chỉ huy, sau hơn 2 tiếng chữa cháy, đến khoảng 7h37 cùng ngày (8/7), đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, lúc này khói độc và sức nóng trong căn nhà vẫn còn rất cao nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Cảnh sát sau đó vẫn sử dụng các biện pháp để phun nước làm mát hiện trường, ngăn cháy bùng phát trở lại và tích cực tìm kiếm các nạn nhân. Tới 11h ngày 8/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 3 thi thể các nạn nhân. Sau đó, xe cứu thương đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa.

Cảnh sát cho biết, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay) cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60m2, nhà dạng ống, sâu khoảng 20m, kết cấu bê tông cốt thép.  

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Vào ngày 8/7, đông đảo người thân của các nạn nhân xấu số trong vụ cháy xảy ra tại ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo thủ tục tang lễ.

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