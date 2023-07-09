Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Đau thắt lòng người mẹ ở xa chưa thể về nhìn các con lần cuối

Đời sống 09/07/2023 09:23

Vào ngày 8/7, đông đảo người thân của các nạn nhân xấu số trong vụ cháy xảy ra tại ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo thủ tục tang lễ.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ cháy xảy ra tại ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được xác định là cháu N.Q.M (sinh năm 2010); cháu N.P.U (sinh năm 2012) và chị D.T.N (sinh năm 2004). Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn sáng ngày 8/7 tại Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội.

Sáng 8/7, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn thì chủ nhà là anh N.V.K - bố hai nạn nhân cháu N.Q.M và N.P.U không có mặt ở nhà. Được biết, cách đây ít ngày, vợ chồng anh K. bắt đầu chuyến đi lễ các địa phương dọc miền Trung.

Nhận được tin báo, anh K. đã lập tức đặt vé máy bay để trở về trước, còn người vợ đến chiều mới có thể về do không đặt được vé. Trưa 8/7, anh K. mới trở về từ miền Trung. Trong khi đó ông D.V.H (quê Hưng Yên, bố nạn nhân D.T.N) khi biết tin đã vội vã từ Lạng Sơn xuống Hà Nội. Vừa bước xuống xe ở cổng nhà tang lễ, ông D.V.H đã ngã gục, gào khóc gọi tên con.

Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Đau thắt lòng người mẹ ở xa chưa thể về nhìn các con lần cuối - Ảnh 1
Ông Dương Văn Hiệp gào khóc gọi tên con khi về đến nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Mẹ của 2 trong 3 nạn nhân vẫn đang trên đường về Hà Nội để nhìn mặt con lần cuối- Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 5h22 ngày 8/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại nhà số 12 ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa). 

Sau 5 phút, xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đã đến hiện trường và triển khai các mũi dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Tuy nhiên, 3 người gồm cháu N.Q.M. (SN 2010), cháu N.P.U. (SN 2012) và chị D.T.D. (SN 2004) đã tử vong. 

Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Đau thắt lòng người mẹ ở xa chưa thể về nhìn các con lần cuối - Ảnh 2Vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Đau thắt lòng người mẹ ở xa chưa thể về nhìn các con lần cuối - Ảnh 3
Hiện trường bên ngoài của vụ cháy khiến 3 người thiệt mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo lực lượng chức năng, quy mô khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ (làm móng chân, móng tay), nhà ống cao 6 tầng, diện tích khoảng 60m2, kết cấu bê tông cốt thép. Trong nhà có 4 bình chữa cháy, có cửa thoát hiểm tại tầng 1, 2 và 6. Nhưng tầng 6 bị quây kín bằng tường gạch và song sắt, còn tại lối thoát hiểm khác lại chứa nhiều vật dụng và hóa chất dễ bắt cháy nên lửa lan nhanh.

Việc hàng hóa được chất nhiều tại các phòng từ tầng 2 đến 6 khiến khi xảy ra hỏa hoạn tạo nhiều khói, khí độc đậm đặc đã làm cản trở việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC. Đây cũng là lí do khiến các nạn nhân bị cản trở trong quá trình thoát nạn. 

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