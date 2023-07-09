Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp một bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 7/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận trường hợp một bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại.

Theo thông tin ban đầu, hồi đầu năm, chị K. (36 tuổi, trú tại Ea Knuếc, huyện Krông Pắk) bị một con chó cắn vào ngón tay. Con chó này sau đó đã bị người nhà đánh chết và chị K. cũng không đi tiêm phòng ngừa bệnh dại.

Ngày 5/7, chị K. đột nhiên xuất hiện các triệu chứng kích thích, sợ nước, sợ gió và được người thân đưa vào bệnh viện điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại, CDC Đắk Lắk đã nhanh chóng điều tra, xác minh trường hợp bệnh, tư vấn cho người nhà bệnh nhân về bệnh dại và kiến thức phòng, chống dại cho gia đình, người dân trên địa bàn.

Đồng thời, CDC Đắk Lắk thông báo cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để cùng phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn huyện Krông Pắc.

CDC Đắk Lắk đề nghị Trung tâm Y tế huyện Krông Pắc tiếp tục giám sát ổ dịch dại trên người tại địa phương.

Theo CDC Đắk Lắk, đây là trường hợp thứ ba tử vong nghi do mắc bệnh dại trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu năm tới nay.

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