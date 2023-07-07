Đáng nói, trong ảnh, suất cơm này có chả lá lốt, sườn miếng chặt nhỏ, rau luộc, cơm trắng và một bát canh. Hơn nữa, hàng quán tại khu vực này phần lớn là để phục vụ người bệnh và người nhà bệnh nhân, thế nhưng suất cơm tại đây lại được bán với giá “trên trời” khiến nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 5/7, bài đăng trên mạng xã hội về suất cơm với giá 160 nghìn đồng tại một quán cơm bình dân nằm trong ngõ 4 Phố Phương Mai (phường Phương Mai, quận Đống Đa) đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chị Lê Kiều A. (22 tuổi, trú tại Hà Nội), cho biết: 17h ngày 4/7, chị vào Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người nhà. Sau đó ít phút, chị ra cổng bệnh viện rồi vào quán cơm bình dân tên Hiếu ở ngõ 4 Phương Mai ăn cơm.

"Tôi gọi suất cơm chả lá lốt với sườn thì nhân viên mang ra. Ăn xong, ông chủ ra báo suất cơm hết 160.000 đồng, khi ấy tôi tưởng mình nghe nhầm, tôi hỏi lại thì được họ giải thích rằng cơm bình thường là 100.000 đồng/suất, thêm sườn thì thêm 60.000 đồng nữa. Tuy nhiên, tôi không gọi thêm sườn", chị A. nói.

Chủ quán tại đây trực tiếp ra mặt và sẵn sàng cãi nhau với khách ngay giữa quán - Ảnh: Báo Lao Động

Do sợ đôi co không có lợi nên chị A. đã trả tiền, sau đó đăng bài lên 1 trang Facebook liên quan đến Hà Nội. "Tôi thấy đồ ăn và chất lượng phục vụ cùng với không gian quá tầm thường so với mức giá mà tôi phải trả", chị A. bày tỏ và khẳng định quán cơm này cũng không có giá niêm yết.

Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 6/7, một lãnh đạo UBND P.Phương Mai (Q.Đống Đa) cho biết, sáng cùng ngày chính quyền đã nhận được thông tin và đang cử lực lượng đến quán ăn kể trên để làm rõ sự việc.