"Tôi gọi suất cơm chả lá lốt với sườn thì nhân viên mang ra. Ăn xong, ông chủ ra báo suất cơm hết 160.000 đồng, khi ấy tôi tưởng mình nghe nhầm, tôi hỏi lại thì được họ giải thích rằng cơm bình thường là 100.000 đồng/suất, thêm sườn thì thêm 60.000 đồng nữa. Tuy nhiên, tôi không gọi thêm sườn", chị A. nói.

Chủ quán tại đây trực tiếp ra mặt và sẵn sàng cãi nhau với khách ngay giữa quán - Ảnh: Báo Lao Động

Do sợ đôi co không có lợi nên chị A. đã trả tiền, sau đó đăng bài lên 1 trang Facebook liên quan đến Hà Nội. "Tôi thấy đồ ăn và chất lượng phục vụ cùng với không gian quá tầm thường so với mức giá mà tôi phải trả", chị A. bày tỏ và khẳng định quán cơm này cũng không có giá niêm yết.

Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 6/7, một lãnh đạo UBND P.Phương Mai (Q.Đống Đa) cho biết, sáng cùng ngày chính quyền đã nhận được thông tin và đang cử lực lượng đến quán ăn kể trên để làm rõ sự việc.