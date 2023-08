Vụ bé gái 16 tuổi sinh con ở Tây Ninh: Lời khai của nghi phạm?

Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Lương Khánh Huy (20 tuổi, ngụ TT.Dương Minh Châu, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Lương Khánh Huy (20 tuổi, ngụ TT.Dương Minh Châu, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cụ thể, tháng 4/2022, Huy và cháu H. (thời điểm này mới 15 tuổi, ngụ H.Gò Dầu, Tây Ninh) quen biết và thuê nhà trọ tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông (H.Gò Dầu) chung sống với nhau như vợ chồng.

Khi biết H. có thai, Huy đưa người tình về gia đình sinh sống đến ngày 4/11/2022, thì hạ sinh 1 bé gái (hiện tại đã 8 tháng). Trong quá trình chung sống, gia đình Huy nghi ngờ bé gái không phải cháu của mình nên yêu cầu gia đình H. cho giám định ADN nhưng không được đáp ứng.

Ngày 1/7, gia đình H. đến Công an H.Gò Dầu trình báo sự việc và Huy bị bắt khẩn cấp ngay sau đó về hành vi giao cấu với trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Lương Khánh Huy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại cơ quan công an, Lương Khánh Huy khai nhận do có tình cảm với nhau nên cả 2 đến với nhau 1 cách tự nguyện, không ai ép buộc. Trong khi đó, bị hại H. trình bày, trước khi sống chung với Huy, thì có quan hệ tình dục với 1 thanh niên tên Lưu (30 tuổi, ngụ H.Tân Biên). Do thời gian quan hệ với Lưu và Huy gần nhau nên không xác định được người con gái của mình là con của ai.

Hiện tại, vụ việc Công an H.Gò Dầu đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

