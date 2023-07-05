Vụ thai phụ bị xe phân khối lớn tông tử vong: Người chồng đau đớn trước quan tài vợ và hài nhi chưa kịp chào đời

Đời sống 05/07/2023 15:48

Anh Nguyễn Phú Lợi (chồng chị Nguyễn Thị H.) mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn ở Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 5/7, gia đình và người dân đang tổ chức hậu sự cho chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi) và thai nhi vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Căn nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm của gia đình của ông Nguyễn Diên (cha của chị H. ở thôn 12, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) nghi ngút khói hương khi người dân tới thắp hương cho người phụ nữ vắn số.

Chưa hết bàng hoàng trước vụ việc, chị Nguyễn Thị Kim Hưng (chị dâu của chị H.) nói H. chỉ mới 25 tuổi, mới lấy chồng vào đầu năm 2023 và hiện đang mang thai 5 tháng. Chiều 3/7, trong lúc đi chợ thì bị chiếc mô tô phân khối lớn tông trúng khiến H. và cháu ra đi mãi mãi.

Vụ thai phụ bị xe phân khối lớn tông tử vong: Người chồng đau đớn trước quan tài vợ và hài nhi chưa kịp chào đời - Ảnh 1
Tang thương bao trùm gia đình nạn nhân xấu số - Ảnh: Báo Lao Động

Gạt nước mắt lăn dài trên má, anh Nguyễn Phú Lợi (chồng chị H.) chia sẻ sau khi lập gia đình, do hoàn cảnh khó khăn nên 1 người thân đã cho mượn 1 căn nhà ở khối 9 (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) sinh sống. Vợ chồng anh Lợi đã cùng nhau chăn nuôi gà với mơ ước sẽ có thu nhập ổn định, từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

"Chúng tôi luôn mong chờ ngày chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng giờ tôi đã mất tất cả…" - anh Lợi nghẹn ngào nói.

Vụ thai phụ bị xe phân khối lớn tông tử vong: Người chồng đau đớn trước quan tài vợ và hài nhi chưa kịp chào đời - Ảnh 2
Người nhà thai phụ vừa tử vong trong vụ tai nạn ở Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 3/7, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông thì em H đang đi chợ mua bắp. Tuy nhiên, khi vào vòng xuyến đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột, thì bất ngờ xảy ra vụ tai nạn với xe môtô phân khối lớn. 

Vợ chồng chị H và anh Nguyễn Phú Lợi làm nông nghiệp chăn nuôi gia súc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định.

Theo chị Hưng, vào chiều ngày 4/7, người nhà thiếu niên gây ra tai nạn giao thông đã đến thăm nhưng gia đình quyết định không nhận tiền phúng điếu.

"Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc này để em H ra đi thanh thản. Vì chúng tôi nghi ngờ nam thiếu niên gây tai nạn chưa đủ tuổi điều khiển môtô phân khối lớn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiếu niên đang đua xe và đã sử dụng môtô phân khối lớn trong một thời gian dài, nhiều người có thể làm chứng", chị Hưng nói thêm.

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