Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip 46 giây với nội dung đôi nam nữ đánh cô gái ở Hậu Giang bằng tay, nón bảo hiểm, khiến nhiều người bất bình.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 5/7, Công an TP Vị Thanh (Hậu Giang) đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ đánh cô gái được lan truyền trên mạng xã hội.

Đôi nam nữ đánh cô gái nhiều lần bằng tay, nón bảo hiểm - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, tài khoản Facebook tên T.K. đăng tải đoạn clip dài 46 giây với nội dung "Anh chị em chia sẻ giùm, nhỏ cháu em bị 2 vợ chồng đánh đang nhập viện ở Hậu Giang". Thông qua hình ảnh clip, một người đàn ông cao lớn, tay trái giữ chặt cô gái, tay phải vung nắm đấm tới tấp vào mặt nạn nhân, mặc cho thiếu nữ giải thích.

Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm nón bảo hiểm tiến lại, vừa nói vừa đập nón vào đầu thiếu nữ. Địa điểm xảy ra sự việc ở đoạn đường vắng, được cho là tại phường 4, TP Vị Thanh.

Cô gái bị người đàn ông đánh tới tấp vào mặt giữa đường - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Công an TP Vị Thanh cho biết, vụ việc trên xảy ra hôm ngày 3/7, địa điểm tại phường 4.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiếp nhận tin báo, đang xác thực thông tin để xử lý theo quy định pháp luật.

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