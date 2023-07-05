Phụ huynh Hà Nội rồng rắn xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường để giành 'tấm vé' vào lớp 10 cho con

Điểm chuẩn công lập tăng vọt, hàng trăm phụ huynh vây kín cổng Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) với mong muốn giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 1h sáng ngày 5/7, đã có hàng trăm phụ huynh vây kín cổng Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) với mong muốn giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con. Thậm chí, không ít phụ huynh đã có mặt từ tối ngày 4/7, mang theo ghế nhựa và nước uống, xuyên đêm chờ đợi đến giờ nhà trường mở cửa nhận hồ sơ. Thậm chí, không ít gia đình mang theo cả con cái theo để xếp hàng cùng. Trở về nhà sau ngày dài làm việc vất vả, anh Nguyễn Quang Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nghe tin, phụ huynh bắt đầu xếp hàng trước cổng Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu. Không kịp thay quần áo, anh Quang Anh vội vàng cầm tập hồ sơ dày dặn chạy đến cổng trường ngay trong đêm nộp cho con với hy vọng con được vào học tại ngôi trường này.

Trong kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập vừa qua, con anh Quang Anh thi đạt 38,75 điểm, trượt cả 2 nguyện vọng vào trường công lập. Do vậy, gia đình quyết tâm phải giành được suất học cho con vào trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu. Phụ huynh xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường Tạ Quang Bửu - Ảnh: VTC News Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu năm nay tuyển sinh theo ba hình thức: Xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội. Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đưa ra mức điểm chuẩn 38,5 điểm.

Tuy nhiên, trường không cho biết cụ thể chỉ tiêu xét tuyển. Theo thông báo đưa ra ngày 2/7, trường nhận hồ sơ từ 8h sáng ngày 5/7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu. Nhiều phụ huynh đã mòn mỏi xếp hàng, trực xuyên đêm ở cổng Trường THPT Hoàng Cầu và THPT Tạ Quang Bửu (Hà Nội) để có được "tấm vé" vào lớp 10 cho con - Ảnh: Báo Lao Động Bên cạnh đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, hơn 8 giờ sáng 5/7, Trường THPT Phan Huy Chú cũng đã đăng thông báo dừng tuyển sinh lớp 10 vì đã nhận đủ chỉ tiêu. Phía bên ngoài vẫn còn khoảng hơn 200 phụ huynh không có số. Thậm chí, một số người còn bật khóc vì không nộp được hồ sơ. Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa là trường công lập tự chủ, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được tuyển sinh theo đề án riêng. Trường năm nay tuyển 380 học sinh, trước đợt này đã có một đợt xét bằng học bạ. Với thí sinh nộp theo điểm thi của Sở (Toán, Văn nhân hệ số 2 cộng điểm tiếng Anh), trường lấy 41/50 điểm. Điểm Trường THPT Hoàng Cầu lúc 10h sáng - Ảnh: Báo Lao Động Còn Trường THPT Hoàng Cầu hoạt động theo mô hình công lập tự chủ tài chính từ năm 2012. Theo công bố của nhà trường, trường tuyển sinh 496 chỉ tiêu lớp 10 cho năm học 2023 - 2024. Tuy nhiên, trường không đưa ra điều kiện điểm chuẩn, cũng không thông báo về cách thức xét tuyển. Các phụ huynh đều không biết trường lấy điểm từ cao xuống thấp hay lấy theo thứ tự hồ sơ nộp sớm. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội diễn ra 10 - 12/6 với sự tham gia của hơn 104.000 học sinh. Khoảng 72.000 em có chỗ trong các trường THPT công lập. Số còn lại có thể theo học tại các trường tư thục, trường công lập tự chủ, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

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