Hai chiến sĩ nghĩa vụ công an tóm gọn tên trộm tài sản khi đi thi đại học về

Đời sống 05/07/2023 06:30

Trên đường trở về nhà sau khi dự thi đại học, hai chiến sĩ nghĩa vụ công an đã phát hiện đối tượng trộm, nhanh trí cùng tài xế bám theo truy bắt và khống chế đối tượng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 16h ngày 3/7, sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào Đại học Cảnh sát nhân dân (tại TP Hồ Chí Minh), trên đường trở về đơn vị, hai chiến sĩ nghĩa vụ Công an huyện Tân Hồng gồm Hạ sĩ Văn Công Đảng và Hạ sĩ Bùi Văn Vũ Hưng cùng Trung úy Trần Chí Hiếu (tài xế của Công an huyện chở 2 chiến sĩ nghĩa vụ) đã dũng cảm bắt giữ tên trộm tài sản của người dân.

Trên đường về đến địa phận xã Tân Tây (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), hai chiến sĩ nghĩa vụ phát hiện đối tượng chạy xe máy phía trước liên tục quan sát vào nhà người dân. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cả 3 đồng chí đã theo dõi, quan sát cho đến khi phát hiện đối tượng lấy trộm bình xịt loại phun phân bón và lúa giống của người dân để bên đường.

Tài xế Hiếu lập tức điều khiển xe đuổi theo khoảng 30 km đến địa phận xã Tân Bình (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) thì áp sát xe đối tượng. Hai chiến sĩ nghĩa vụ nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ tên trộm giao cho Công an địa phương.

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Đối tượng mang theo bình xịt hơi cay nhưng chưa kịp chống trả đã bị khống chế - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Hoàng Phương (SN 1985, ngụ xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng đã có 2 tiền án về hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đang bị Công an huyện Tháp Mười truy tìm do có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khác.

Hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của hai chiến sĩ nghĩa vụ và Trung úy Hiếu cần được nêu gương, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

 

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