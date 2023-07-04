Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong: Tiến hành dựng rào chắn cấm xe vào đường ven biển

Đời sống 04/07/2023 14:55

Sau vụ tai nạn của ca nương nhỏ tuổi Đặng Tú Thanh trên tuyến đường ven biển (địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng), công tác rào chắn, bảo vệ và cảnh báo nguy cơ tai nạn tuyến đường này mới được triển khai.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đại diện Ban quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa yêu cầu các nhà thầu thi công dựng rào chắn cứng, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình, đoạn qua địa phận quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy.

Cụ thể, các đơn vị thi công dựng rào chắn cứng bằng các khối bê tông tại nút giao đường Phạm Văn Đồng với đường ven biển, cấm phương tiện di chuyển vào công trường dự án. Tại các nút giao giữa tuyến đường ven biển với đường dân sinh, đoạn qua địa phận các phường/xã thuộc quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy, đơn vị cũng dựng rào chắn cấm phương tiện, đặc biệt đối với ô tô, xe tải.

BQL Dự án các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, việc dựng rào chắn nhằm cấm xe tải, ô tô và các phương tiện di chuyển vào công trường, đảm bảo an toàn giao thông, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong: Tiến hành dựng rào chắn cấm xe vào đường ven biển - Ảnh 1
Những khối bê tông dựng sát mép đường cao hơn mét đã gây hạn chế tầm nhìn cho người dân qua lại nút giao này - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong: Tiến hành dựng rào chắn cấm xe vào đường ven biển - Ảnh 2Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong: Tiến hành dựng rào chắn cấm xe vào đường ven biển - Ảnh 3
Ngay ngã 3 từ đường Phạm Văn Đồng lối rẽ vào tuyến đường ven biển hiện đã được rào chắn sau vụ tai nạn của ca nương Tú Thanh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 1/7 Công an quận Đồ Sơn nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận, va chạm giữa chiếc Mazda trắng BKS 15A-590xx với xe máy điện BKS 15A.

Nạn nhân Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở phường Hợp Đức) tử vong, còn Đặng Tú Uyên (SN 2006, chị gái Tú Thanh) được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu với nhiều vết thương vùng cổ, chân tay.

Vụ tai nạn xảy ra tại nút giao đường dân sinh giao cắt với tuyến đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình. Khu vực này là công trường thi công tuyến đường ven biển, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, cảnh báo. Từ đường dân sinh ra đường ven biển bị khuất tầm nhìn do được dựng nhiều rào chắn cứng bằng bê tông dọc đường.

Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn khiến ca nương Tú Thanh tử vong: Tiến hành dựng rào chắn cấm xe vào đường ven biển - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện trường vụ tai nạn thể hiện, rào chắn bằng bê tông dựng dọc đường, che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông từ đường dân sinh ra đường ven biển Hải Phòng.

Khu vực xảy ra sự cố đang được lực lượng chức năng thi công, một chiều đường đã thảm nhựa, một làn chưa được thảm nhựa. Tuyến đường ven biển rộng 24 m, rất thoáng và chưa hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng rất nhiều ôtô, xe tải di chuyển hằng ngày với tốc độ cao.

Dọc đường ven biển có nhiều vị trí còn ngổn ngang vật liệu, bê tông, đá và không có rào phản quang, biển cấm phương tiện, công trường hay cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

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