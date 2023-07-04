Nguyên nhân căn hộ chung cư ở tầng 25 bốc cháy khiến hàng trăm người tháo chạy

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), thông tin về vụ cháy xảy ra lúc 19h30 tại tầng 25 tòa nhà The Sun, trên địa bàn phường Mễ Trì.

Vào thời điểm trên, một căn hộ tại tầng 25 tòa nhà The Sun bất ngờ xảy ra sự cố cháy. Khói kèm lửa bốc ra ngoài khiến nhiều người hoảng hốt và thông báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường.