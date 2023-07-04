Nguyên nhân căn hộ chung cư ở tầng 25 bốc cháy khiến hàng trăm người tháo chạy

Vụ cháy xảy ra lúc 19h30 tại tầng 25 tòa nhà The Sun, trên địa bàn phường Mễ Trì, Hà Nội.
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), thông tin về vụ cháy xảy ra lúc 19h30 tại tầng 25 tòa nhà The Sun, trên địa bàn phường Mễ Trì.
Vào thời điểm trên, một căn hộ tại tầng 25 tòa nhà The Sun bất ngờ xảy ra sự cố cháy. Khói kèm lửa bốc ra ngoài khiến nhiều người hoảng hốt và thông báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường.
Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm 2 (phòng PC07) điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau ít phút, cảnh sát và Ban quản lý tòa nhà sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ tổ chức chữa cháy và thoát khói, dập tắt vụ hỏa hoạn. Diện tích vụ cháy khoảng 1m2.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận định nguyên nhân cháy, cảnh sát cho biết có thể do chập thiết bị điện tại khu vực bếp trong căn hộ tầng 25 của tòa nhà. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra sự cố chủ căn hộ đang đi vắng.
Sau sự việc, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân khi có công việc ra khỏi nhà, căn hộ cần kiểm tra và tắt các thiết bị điện, gas, đề phòng chống chập, nổ và có thể gây ra hỏa hoạn.