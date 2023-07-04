Nguyên nhân căn hộ chung cư ở tầng 25 bốc cháy khiến hàng trăm người tháo chạy

Đời sống 04/07/2023 06:35

Vụ cháy xảy ra lúc 19h30 tại tầng 25 tòa nhà The Sun, trên địa bàn phường Mễ Trì, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào tối ngày 3/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), thông tin về vụ cháy xảy ra lúc 19h30 tại tầng 25 tòa nhà The Sun, trên địa bàn phường Mễ Trì.

Vào thời điểm trên, một căn hộ tại tầng 25 tòa nhà The Sun bất ngờ xảy ra sự cố cháy. Khói kèm lửa bốc ra ngoài khiến nhiều người hoảng hốt và thông báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường.

Nguyên nhân căn hộ chung cư ở tầng 25 bốc cháy khiến hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy trong căn hộ chung cư ở tầng 25 - Ảnh: Báo Dân Trí

Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm 2 (phòng PC07) điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau ít phút, cảnh sát và Ban quản lý tòa nhà sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ tổ chức chữa cháy và thoát khói, dập tắt vụ hỏa hoạn. Diện tích vụ cháy khoảng 1m2.

Nguyên nhân căn hộ chung cư ở tầng 25 bốc cháy khiến hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 2Nguyên nhân căn hộ chung cư ở tầng 25 bốc cháy khiến hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 3
Người dân chạy xuống sảnh tòa nhà thoát thân - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận định nguyên nhân cháy, cảnh sát cho biết có thể do chập thiết bị điện tại khu vực bếp trong căn hộ tầng 25 của tòa nhà. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Thời điểm xảy ra sự cố chủ căn hộ đang đi vắng.

Nguyên nhân căn hộ chung cư ở tầng 25 bốc cháy khiến hàng trăm người tháo chạy - Ảnh 4
Cảnh sát cho biết có thể do chập thiết bị điện tại khu vực bếp trong căn hộ tầng 25 của tòa nhà - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau sự việc, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân khi có công việc ra khỏi nhà, căn hộ cần kiểm tra và tắt các thiết bị điện, gas, đề phòng chống chập, nổ và có thể gây ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở TP.HCM khiến người dân ôm quần áo tháo chạy

Nguyên nhân vụ cháy phòng trọ ở TP.HCM khiến người dân ôm quần áo tháo chạy

Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trọ trên đường Chánh Hưng, xã Bình Hưng, thiêu rụi nhiều tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà ở Hà Nội tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 3 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 3 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ