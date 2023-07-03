Thiếu nữ 16 tuổi tiếp tục cầu cứu vì bị chủ spa dọa tạt a xít sau 1 tuần bị hành hạ

Đời sống 03/07/2023 15:07

Vào ngày 3/7, nạn nhân là P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp) đã lên tiếng và yêu cầu được bảo vệ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 3/7, nạn nhân là P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp) đã lên tiếng và yêu cầu được bảo vệ.

N. cho biết đã trình báo công an về việc mình bị bà Đào Thị Huệ (SN 1997, quê Phú Thọ) đánh đập, cắt tóc, dẫn đến N. bị thương vùng đỉnh đầu, đã khâu 3 mũi, tụ máu dưới da vùng mắt trái, trầy xướt da vùng trán.

Thiếu nữ 16 tuổi tiếp tục cầu cứu vì bị chủ spa dọa tạt a xít sau 1 tuần bị hành hạ - Ảnh 1
Sau khi đăng lên mạng xã hội những lần hành hạ N. thì sau đó bà Huệ đã xóa bài đăng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tuy nhiên, sau 1 tuần trình báo đến nay, phía công an vẫn chưa có động thái nào, chỉ có Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Thuận An gọi hỏi thăm và cho biết sẵn sàng hỗ trợ N. "Em muốn yêu cầu pháp luật bảo vệ em và làm rõ tất cả các vấn đề"- N. lên tiếng.

Sau khi đăng lên mạng xã hội những lần hành hạ N. thì sau đó bà Huệ đã xóa bài đăng. N. chia sẻ thêm sở dĩ cả 2 lần bà Huệ gọi N. đến gặp mà cô đều chấp nhận và nghe lời là vì bà Huệ đe dọa "sẽ cho người tìm đến gia đình và kiếm em để tạt a xít"- N cho hay. Hiện tại, N. đang phải lánh nạn ở nhà người quen vì sợ bị "trả thù".

Thiếu nữ 16 tuổi tiếp tục cầu cứu vì bị chủ spa dọa tạt a xít sau 1 tuần bị hành hạ - Ảnh 2
Em N. bị đánh gây thương tích trên đầu và phải may 3 mũi - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, mạng xã hội xôn xao hình ảnh chủ tiệm spa có những hành động bạo hành đối với một thiếu nữ như cắt tóc, dùng giày đánh vào mặt vì cho rằng thiếu nữ này có tình cảm với chồng mình.

 

Cụ thể, tối 24/6, bà Huệ nhắn tin đề nghị N. đến quán ăn Lộc Phát 68 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) để nói chuyện. Khi N. vừa đến nơi, bà Huệ bố trí người quay phim để bà đánh. Bà Huệ cầm giày cao gót đánh vào đầu của N. khiến chảy máu, N. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu đến sáng 25/6 thì về phòng trọ.

Tiếp đó, khoảng 9h30 ngày 25/6, bà Huệ tiếp tục nhắn tin cho N. với nội dung yêu cầu đến nhà riêng của bà Huệ tại khu phố 4, phường An Phú. Tại đây, bà Huệ tiếp tục đánh và cắt bỏ mái tóc dài của N. Cả hai lần bà Huệ đánh N. đều quay video rồi phát tán trên mạng xã hội, với mục đích "răn đe".

Lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết chủ tiệm spa đang nuôi con nhỏ khoảng 1 tuổi nên sau khi làm việc, công an phường không tạm giữ mà chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An.

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