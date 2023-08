Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường (33 tuổi) về tội Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 3/7, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường (33 tuổi) về tội Giết người. Đồng thời, công an huyện bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng cho biết, tại trụ sở điều tra, Thường khai nhận có quan hệ tình cảm với chị V.H.N.T. (19 tuổi). Quá trình yêu nhau, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, nên hắn nảy sinh ý định sát hại bạn gái rồi tự tử.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Zing, vào khoảng 16h ngày 26/6, Thường hẹn gặp chị T. ở nhà nghỉ. Do nợ nần, Thường có ý định tự sát nên trước khi đi mang theo con dao nhọn bên người, sau đó giấu dưới gối.

Đến khoảng 1h ngày 27/6, chị T. đến nhà nghỉ, thì 2 bên xảy ra cự cãi. Thường bức xúc do bạn gái đến muộn so với hẹn, hỏi không trả lời rõ. Khi nghi phạm ôm bạn gái, nạn nhân vẫn dùng điện thoại nhắn tin cho người khác.

Vì bí bách do nợ nần và bực tức, Thường nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của bạn gái rồi tự tử. Sau đó, Thường dùng dao đâm vào cổ nạn nhân. Bị đâm, chị T. vùng chạy, nhưng nghi phạm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội cho đến khi chị không còn khả năng kháng cự…

Khi thấy chị T. tử vong, Thường dùng dao cứa vào cổ và tay mình để tự vẫn. Tuy nhiên, mọi người phá cửa vào đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.

