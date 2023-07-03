Thông tin MỚI trong vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong tại chỗ ở Đắk Lắk

Đời sống 03/07/2023 08:57

Đang trên đường đi làm về thì xảy ra va chạm với xe mô tô phân khối lớn đi cùng chiều khiến người phụ nữ đang mang thai 5 tháng tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 3/7, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết bệnh nhân Phạm Nguyên C. (SN 2007, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong.

 

Trước đó, chiều 2/7, bệnh nhân C. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tai nạn giao thông. Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, đến 2h45 sáng nay (3/7) bệnh nhân C. đã tử vong. 

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Hiện trường vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 15h40 ngày 2/7, nam thiếu niên Phạm Nguyên C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang BKS: 47A - 007… lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Khi xe mô tô chạy đến đoạn qua phường Tự An (TP Buôn Ma Thuột) thì tông vào xe máy mang BKS: 47B3 - 072… do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Chị H. đang mang thai tháng thứ 5. Riêng thiếu niên C. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thông tin MỚI trong vụ tai nạn khiến thai phụ tử vong tại chỗ ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Chiếc xe mô tô phân khối lớn - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng, chiếc xe mô tô đang chạy với tốc độ cao, sau khi tông vào xe máy đã lao lên dải phân cách hơn 100m mới dừng lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

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Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chịu cảnh ùn tắc sau khi tai nạn liên hoàn xảy ra giữa xe đầu kéo, xe tải với xe khách vào tối ngày 2/7.

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