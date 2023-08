Chị N.K.A (ở Hà Nội), người đưa đơn trình báo, cho biết sức khỏe của chị và người thân hiện nay không có vấn đề gì, nhưng tâm lý vẫn còn khá sốc. Ngoài ra, sau sự việc chủ quán đã đến xin lỗi có sự chứng kiến của cơ quan công an và không có động thái gì thêm.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 2/7, đại diện Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của nữ khách hàng về việc chị và người thân tố bị nhân viên quán bánh mì N.S trên địa bàn hành hung vào tối 30/6. "Giữa hai bên đã tổ chức hòa giải", đại diện Công an phường Hàng Trống nói.

"Tuy tôi đã thừa nhận sơ sót và thuyết phục mẹ ở lại ăn, nhưng chủ quán ngồi bên ngoài tiếp tục bình luận về chủ đề này và chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống ngoài vào là vô văn hoá, ngu dốt ...", chị A. kể lại.

Chị cảm thấy bị xúc phạm nên đã quyết định không ăn nữa và ra về. Tuy nhiên chủ quán và nhân viên không có thái độ tiếp nhận, tiếp tục nói rằng không nhắm đến gia đình mình. "Tôi quá bực bội nên mới nói, nếu phiền phức như vậy thì chị làm cái biển thật to đặt ở ngoài để khách chú ý, không phải nơi nào cũng có quy định như vậy và chị cũng đỡ phải nhắc người ta. Chủ quán và nhân viên không hề tiếp nhận góp ý này, bắt đầu xúc phạm mẹ tôi, lao vào tát tôi và đánh em tôi ngã xuống vỉa hè. Do quá bức xúc, tôi đã làm đơn trình báo lên Công an phường Hàng Trống", chị A cho hay.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hàng Trống đã mời 2 nhân viên quán bánh mì đến trụ sở làm việc.

Bên trong quán bánh mì N.S. có quy định "không mang đồ ăn, thức uống vào nhà hàng" - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bà H.T.H., chủ cửa hàng, cho biết tối 30/6, thiếu niên 15 tuổi (em trai thực khách N.K.A.) đến quán trước. Sau khoảng 10 phút, chị A. và mẹ cũng có mặt, ngồi bàn trong cùng ở tầng một.

Theo lời chủ quán, khi thấy cô gái mang theo lon nước dừa, bà đã nhắc nhở "không được mang đồ ăn, thức uống từ ngoài vào". Đây là quy định từ trước của quán, được công khai bằng hình ảnh thông báo trên tường, kích thước nhỏ.

Tối cùng ngày, bà H. và những người liên quan được mời lên trụ sở Công an phường Hàng Trống làm việc. Tại đây, bà H. thừa nhận hành vi của nhân viên là sai, nên đã yêu cầu nhân viên xin lỗi gia đình khách hàng.