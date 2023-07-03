Lời kể của cô gái bị nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội đánh, chửi ngu dốt, vô văn hóa

Đời sống 03/07/2023 06:36

Chị N.K.A (ở Hà Nội), người đưa đơn trình báo, cho biết sức khỏe của chị và người thân hiện nay không có vấn đề gì, nhưng tâm lý vẫn còn khá sốc.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 2/7, đại diện Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của nữ khách hàng về việc chị và người thân tố bị nhân viên quán bánh mì N.S trên địa bàn hành hung vào tối 30/6. "Giữa hai bên đã tổ chức hòa giải", đại diện Công an phường Hàng Trống nói.

Chị N.K.A (ở Hà Nội), người đưa đơn trình báo, cho biết sức khỏe của chị và người thân hiện nay không có vấn đề gì, nhưng tâm lý vẫn còn khá sốc. Ngoài ra, sau sự việc chủ quán đã đến xin lỗi có sự chứng kiến của cơ quan công an và không có động thái gì thêm.

Lời kể của cô gái bị nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội đánh, chửi ngu dốt, vô văn hóa - Ảnh 1
Chị A. và người thân hiện nay không có vấn đề gì, nhưng tâm lý vẫn còn khá sốc - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Chia sẻ về sự việc ngày hôm đó, chị A kể, tối 30/06 lúc 18h08, chị cùng mẹ và em trai đến quán bánh mì N.S ở trên phố Lý Quốc Sư ăn tối.

Chị cầm theo 1 lon nước dừa mua từ trước và đặt tạm lên bàn, em trai chị đã gọi 1 lon coca và đang uống. Khi được nhắc nhở không được mang nước ở ngoài vào, chị lập tức cất xuống ghế ngồi và xin lỗi vì đã vô ý. Sau đó chị có nhìn thấy ký hiệu không mang đồ ăn ngoài vào (dán trên tường, cỡ 15x15cm) nhưng bị khuất khi mẹ chị ngồi vào chỗ và ở tầm nhìn của chị thì không thấy ký hiệu này trên các bức tường khác.

"Tuy tôi đã thừa nhận sơ sót và thuyết phục mẹ ở lại ăn, nhưng chủ quán ngồi bên ngoài tiếp tục bình luận về chủ đề này và chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống ngoài vào là vô văn hoá, ngu dốt ...", chị A. kể lại.

Chị cảm thấy bị xúc phạm nên đã quyết định không ăn nữa và ra về. Tuy nhiên chủ quán và nhân viên không có thái độ tiếp nhận, tiếp tục nói rằng không nhắm đến gia đình mình. "Tôi quá bực bội nên mới nói, nếu phiền phức như vậy thì chị làm cái biển thật to đặt ở ngoài để khách chú ý, không phải nơi nào cũng có quy định như vậy và chị cũng đỡ phải nhắc người ta. Chủ quán và nhân viên không hề tiếp nhận góp ý này, bắt đầu xúc phạm mẹ tôi, lao vào tát tôi và đánh em tôi ngã xuống vỉa hè. Do quá bức xúc, tôi đã làm đơn trình báo lên Công an phường Hàng Trống", chị A cho hay.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hàng Trống đã mời 2 nhân viên quán bánh mì đến trụ sở làm việc.

Lời kể của cô gái bị nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội đánh, chửi ngu dốt, vô văn hóa - Ảnh 2Lời kể của cô gái bị nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội đánh, chửi ngu dốt, vô văn hóa - Ảnh 3
Bên trong quán bánh mì N.S. có quy định "không mang đồ ăn, thức uống vào nhà hàng" - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bà H.T.H., chủ cửa hàng, cho biết tối 30/6, thiếu niên 15 tuổi (em trai thực khách N.K.A.) đến quán trước. Sau khoảng 10 phút, chị A. và mẹ cũng có mặt, ngồi bàn trong cùng ở tầng một.

Theo lời chủ quán, khi thấy cô gái mang theo lon nước dừa, bà đã nhắc nhở "không được mang đồ ăn, thức uống từ ngoài vào". Đây là quy định từ trước của quán, được công khai bằng hình ảnh thông báo trên tường, kích thước nhỏ.

Tối cùng ngày, bà H. và những người liên quan được mời lên trụ sở Công an phường Hàng Trống làm việc. Tại đây, bà H. thừa nhận hành vi của nhân viên là sai, nên đã yêu cầu nhân viên xin lỗi gia đình khách hàng.

Chân dung của người đàn ông tưới xăng, đâm người tình nhiều nhát rồi bỏ trốn ở Bình Dương

Chân dung của người đàn ông tưới xăng, đâm người tình nhiều nhát rồi bỏ trốn ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương xác định Dương Phú Hiền là nghi phạm đã tưới xăng và đâm người phụ nữ bị tưới gục tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   Cô gái bị nhân viên quán bánh mì đánh tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 1 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 1 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ