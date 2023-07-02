Cụ thể, từ hình ảnh trích xuất từ camera và qua kết quả điều tra ban đầu, công an xác định ông Dương Phú Hiền (47 tuổi, quê Quảng Nam) là nghi phạm. Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã bỏ trốn nên công an đang tổ chức truy tìm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 2/7, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm và đang tiến hành truy bắt để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ bị tưới xăng, đâm nhiều nhát.

Qua điều tra, giữa nghi phạm Hiền và bà N.T.M (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) có quan hệ tình cảm nhưng thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn.

Nghi phạm Dương Phú Hiền - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó,theo thông tin từ VOV, vào sáng 1/7, bà M và ông Hiền gặp nhau tại siêu thị bên đường quốc lộ 13 (khu phố 1, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để nói chuyện. Tại đây, ông Hiền mang theo chai xăng (loại chai nước suối) đứng nói chuyện qua lại với bà M.

Sau đó, ông này đã tưới xăng lên người bà M rồi châm lửa đốt. Khi nạn nhân bỏ chạy, ông Hiền đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát vào người, nhiều nhất là ở vùng mặt. Nạn nhân cởi áo khoác bỏ chạy được vài bước thì ngã gục trên vỉa hè. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Dương Phú Hiền đã tưới xăng lên người bà M rồi châm lửa đốt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Người phụ nữ nằm bất tỉnh sau khi bị đâm nhiều nhát - Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 con dao, một hộp quẹt, chai đựng xăng và một túi màu đen chứa hung khí.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.