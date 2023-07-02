Nguyên nhân người cha phóng hoả đốt nhà khiến con trai hơn 1 tháng tuổi tử vong

Đời sống 02/07/2023 11:37

Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết đã thông tin về nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người lớn bị thương, 1 bé trai hơn 1 tháng tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị, sau khi tiếp nhận tin báo của Công an xã Tuân Đạo về vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng ngày 1/7 khiến 4 người thương vong xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Lạc Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình.

Nguyên nhân người cha phóng hoả đốt nhà khiến con trai hơn 1 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy khiến 4 người thương vong tại Lạc Sơn, Hòa Bình - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống

Đồng thời, công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện phối hợp với Phòng PC09, PC02 - Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Các lực lượng xác minh, khám nghiệm, đánh giá sơ bộ ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do mâu thuẫn bột phát với vợ là B.T.T.V. nên B.V.N. đã dùng xăng (can xăng 5 lít) đổ ra phòng ngủ và châm lửa đốt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên nhân người cha phóng hoả đốt nhà khiến con trai hơn 1 tháng tuổi tử vong - Ảnh 2
Vụ cháy khiến 1 bé trai tử vong, 3 người bị thương - Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 1/7, tại một hộ gia đình trên địa bàn xóm Mọi Mới, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Các nạn nhân là 4 người trong một gia đình gồm: Bà B.T.T. (SN 1978), anh B.V.N. (SN 2000, con bà T.), chị B.T.T.V. (SN 2007, vợ anh N.) và cháu B.G.H. (bé trai 40 ngày tuổi, con vợ chồng anh N. và chị V.).

Hiện Công an huyện Lạc Sơn đang tiếp tục xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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