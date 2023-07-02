Bàng hoàng phát hiện 3 em nhỏ tử vong dưới ao: Cha mẹ thất thần ngồi trước thi thể của các con

Đời sống 02/07/2023 10:26

Uỷ ban nhân dân xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 2/7, UBND xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 1/7, khi không thấy con tại chòi rẫy ( thuộc buôn Pan, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa), gia đình bà R.Ô.E. hốt hoảng đi tìm. Khi tới khu vực ao tự múc của gia đình để tưới cây, bà E. bàng hoàng phát hiện thi thể 3 em nhỏ.

Bàng hoàng phát hiện 3 em nhỏ tử vong dưới ao: Cha mẹ thất thần ngồi trước thi thể của các con - Ảnh 1
Tang thương bao trùm gia đình bà Rơ Ô H’Duy sau khi 2 con tử vong do đuối nước - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Gia Lai, các nạn nhân gồm: R.Ô.M. (SN 2019) và R.Ô.R. (SN 2021, đều là con ông K.P.U.), R.Ô.H. (2019, con bà R.Ô.E.), cùng trú buôn Puh Chik, xã Ia Rsai.

Bàng hoàng phát hiện 3 em nhỏ tử vong dưới ao: Cha mẹ thất thần ngồi trước thi thể của các con - Ảnh 2
Gia đình và người dân tổ chức hậu sự cho các cháu nhỏ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể của 3 em nhỏ xấu số từ Trung tâm Y tế huyện về buôn Puh Chik. UBND xã Ia Rsai bước đầu xác định các nạn nhân tử vong do đuối nước.

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