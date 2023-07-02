Uỷ ban nhân dân xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 2/7, UBND xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong.
Cụ thể, khoảng 16h ngày 1/7, khi không thấy con tại chòi rẫy ( thuộc buôn Pan, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa), gia đình bà R.Ô.E. hốt hoảng đi tìm. Khi tới khu vực ao tự múc của gia đình để tưới cây, bà E. bàng hoàng phát hiện thi thể 3 em nhỏ.
Theo thông tin từ báo Gia Lai, các nạn nhân gồm: R.Ô.M. (SN 2019) và R.Ô.R. (SN 2021, đều là con ông K.P.U.), R.Ô.H. (2019, con bà R.Ô.E.), cùng trú buôn Puh Chik, xã Ia Rsai.
Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể của 3 em nhỏ xấu số từ Trung tâm Y tế huyện về buôn Puh Chik. UBND xã Ia Rsai bước đầu xác định các nạn nhân tử vong do đuối nước.