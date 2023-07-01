Ám ảnh lời kể của thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh rồi cắt tóc như nô lệ: 'Em van xin nhưng họ không tha'

Đời sống 01/07/2023 06:26

Thiếu nữ 16 tuổi P.T.K.N. (quê Đồng Tháp), nạn nhân bị chủ spa (cơ sở làm đẹp) ở phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đánh đập, cắt tóc đã chia sẻ xoay quanh vụ việc trên.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều 30/6, thiếu nữ 16 tuổi P.T.K.N. (quê Đồng Tháp), nạn nhân bị chủ spa (cơ sở làm đẹp) ở phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đánh đập, cắt tóc vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhớ lại.

Cụ thể, N. cho biết, sau khi Đào Thị H. (SN 1997, quê Phú Thọ) đánh tại một quán ăn ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) vào tối 24/6, N. đã đi may vết thương trên đầu rồi về phòng.

Ám ảnh lời kể của thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh rồi cắt tóc như nô lệ: 'Em van xin nhưng họ không tha' - Ảnh 1
H. dùng guốc đánh thiếu nữ 16 tuổi chảy máu đầu phải khâu 3 mũi - Ảnh: Báo Dân Trí

Trưa hôm sau (25/6), H. nhắn tin hỏi N. đang ở đâu thì ra gặp để nói chuyện. H. cũng đe dọa, nếu không đến spa gặp và trốn tránh thì sẽ cho người tìm đến gia đình và tìm kiếm N. để tạt axit.

Khoảng 21h ngày 25/6, H. tiếp tục nhắn tin cho N. và yêu cầu đến spa của mình tại phường An Phú để nói chuyện. Khi N. cùng một người bạn tìm đến spa, N. liền bị H. chửi bới, đánh đập và cắt tóc trước sự chứng kiến của nhiều người. "Em có van xin, xin lỗi chị nhưng chị ấy cứ chửi bới rồi dùng kéo cắt tóc của em. Sau khi cắt tóc xong, chị tiếp tục chửi rồi đuổi em về", N. nói trong sợ hãi.

N. chia sẻ, cách đây 6-7 tháng trước, N. có biết chồng của H., đến 24/6 thì bị Huệ phát hiện về mối quan hệ trên nên xảy ra sự việc trên. "Em chỉ mong cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện tại tinh thần em đã ổn nhưng mặt em vẫn còn đau và em đã chuyển chổ ở", N. nói.

Ám ảnh lời kể của thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh rồi cắt tóc như nô lệ: 'Em van xin nhưng họ không tha' - Ảnh 2
Vết thương trên đầu của N. - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào ngày 30/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, xử lý Đào Thị H. (26 tuổi, quê Phú Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Đào Thị H. có chồng là anh Lê Văn Đ (30 tuổi, ngụ P.An Phú, TP.Thuận An). Anh Đ cũng là chủ quán karaoke và quán ăn tại phường Bình Hoà, TP Thuận An.

Thời gian gần đây, Huệ nghi ngờ thiếu nữ tên P.T.K.N (16 tuổi, quê Đồng Tháp, là nhân viên phục vụ tự do cho các quán ăn, có quen biết với anh Đ) quan hệ với chồng mình nên ghen tuông.

Tối 24/6, H. nhắn tin kêu em N tới quán ăn của chồng tại P.Bình Hoà, sau đó dùng guốc đánh vào đầu của N. Vụ việc làm em N bị thương ở đầu phải khâu 3 mũi, bầm mắt và trầy xước ở trán. 

Hiện Công an TP Thuận An đang xác minh, điều tra Huệ về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Do H. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên Cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh.

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