Theo thông tin từ VTC News, từ sáng sớm 30/6, căn nhà nhỏ tại đội 8, thôn Quy Hậu, Hòa Trị, Phú Hòa (Phú Yên) của anh Phạm Khánh (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở khiến 7 người thương vong ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng 29/6 đông nghịt người tới thăm viếng, chia buồn với sự mất mát quá lớn của gia đình.

Hai vợ chồng cả đời xa nhà theo các công trình để mưu sinh. Anh Khánh làm thợ hồ, còn chị Vẹn theo chồng phụ hồ, nấu cơm cho thợ. Đằng đẵng xa nhà qua năm qua tháng, mỗi năm dồn lại ở nhà được chừng 30 ngày, lâu nhất là dịp Tết. Làm được bao nhiêu tiền thì gửi về dành dụm để sửa nhà, nuôi cha già và cho con gái ăn học.

Con cái, người thân trong gia đình và cả hàng xóm đều òa khóc, ngất xỉu - Ảnh: VTC News

Có mặt trong tang lễ của anh Khánh chị Vẹn, anh Nguyễn Đình Tâm (45 tuổi) là hàng xóm cũng là đồng nghiệp với anh chị cho biết, anh và vợ chồng anh Khánh đi làm chung nghề thợ hồ cùng nhau đã rất lâu. Anh Tâm chia sẻ, vợ chồng anh Khánh là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Từ trước đến nay, hai vợ chồng làm thuê cho các chủ thầu ở TP.HCM sau này hết công trình mới lên Đà Lạt làm.

Thời gian qua, vì dở dang công trình trong TP.HCM nên anh Tâm phải thực hiện cho xong. Đến đầu năm 2023, anh Tâm lên làm cùng anh chị Khánh - Vẹn.

Anh Tâm cho biết, dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 (AL) vừa qua anh cùng vợ chồng anh Khánh về thăm gia đình, đến mùng 7/5 (AL) thì vợ chồng anh Khánh lên trước để làm, còn anh Tâm và con trai lên sau. Ngoài ra, vợ chồng anh Khánh và các công nhân làm chung công trình tại đường mới Hoàng Hoa Thám (TP. Đà Lạt). Nhóm có 15 người, phần lớn anh em ngủ tại công trình, còn vợ chồng anh Khánh ngủ ngoài lán, dưới chân bờ ta-luy.

Anh Tâm có hỏi vợ chồng anh Khánh sao không vào ở cùng mọi người cho an toàn thì chị Ven nói vì kiêng kỵ ngôi nhà mới không muốn chủ nhà bận tâm mà ảnh hưởng. Rồi vợ chồng chị cũng muốn riêng tư với nhau nên tự làm lán ở riêng.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào khoảng 3h ngày 29/6, bờ taluy có chiều cao khoảng 30 mét, dài khoảng 20 mét tại đường hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt bất ngờ đổ sập xuống phía dưới, vùi lấp một số công trình.

Sau gần 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (sinh năm 1978) và chồng là ông Phạm Khánh (sinh năm 1976, cùng trú tại xã Hoà Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), là công nhân ngủ lại để trông coi công trình