Xót xa vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ở Đà Lạt: Cả đời xa nhà, kiếm tiền nuôi cha già và các con

Đời sống 30/06/2023 16:12

Tại căn nhà của 2 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vào sáng ngày 29/6. đông nghịt người tới thăm viếng, chia buồn với sự mất mát quá lớn của gia đình.

Theo thông tin từ VTC News, từ sáng sớm 30/6, căn nhà nhỏ tại đội 8, thôn Quy Hậu, Hòa Trị, Phú Hòa (Phú Yên) của anh Phạm Khánh (47 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở khiến 7 người thương vong ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng 29/6 đông nghịt người tới thăm viếng, chia buồn với sự mất mát quá lớn của gia đình.

 

Xót xa vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ở Đà Lạt: Cả đời xa nhà, kiếm tiền nuôi cha già và các con - Ảnh 1
Người thân của vợ chồng anh Khánh vẫn không thể chấp nhận được mất mát bất ngờ ập đến - Ảnh: VTC News

Cụ Phạm Dở (85 tuổi, cha anh Khánh) và cụ Nguyễn Ta (81 tuổi, cha chị Vẹn) cố nén nỗi đau lo tang sự cho các con. Thi thoảng, hai cụ mếu máo trả lời câu hỏi chuyện của người thăm viếng, đôi mắt thất thần nhìn về xa xăm…

Anh Khánh và chị Vẹn kết hôn được khoảng 25 năm, sinh được hai người con gái, con gái lớn mới cưới chồng, con út đang học lớp 11. 

Hai vợ chồng cả đời xa nhà theo các công trình để mưu sinh. Anh Khánh làm thợ hồ, còn chị Vẹn theo chồng phụ hồ, nấu cơm cho thợ. Đằng đẵng xa nhà qua năm qua tháng, mỗi năm dồn lại ở nhà được chừng 30 ngày, lâu nhất là dịp Tết. Làm được bao nhiêu tiền thì gửi về dành dụm để sửa nhà, nuôi cha già và cho con gái ăn học.

 

Xót xa vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ở Đà Lạt: Cả đời xa nhà, kiếm tiền nuôi cha già và các con - Ảnh 2
Con cái, người thân trong gia đình và cả hàng xóm đều òa khóc, ngất xỉu - Ảnh: VTC News

Có mặt trong tang lễ của anh Khánh chị Vẹn, anh Nguyễn Đình Tâm (45 tuổi) là hàng xóm cũng là đồng nghiệp với anh chị cho biết, anh và vợ chồng anh Khánh đi làm chung nghề thợ hồ cùng nhau đã rất lâu. Anh Tâm chia sẻ, vợ chồng anh Khánh là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Từ trước đến nay, hai vợ chồng làm thuê cho các chủ thầu ở TP.HCM sau này hết công trình mới lên Đà Lạt làm.

Thời gian qua, vì dở dang công trình trong TP.HCM nên anh Tâm phải thực hiện cho xong. Đến đầu năm 2023, anh Tâm lên làm cùng anh chị Khánh - Vẹn.

Anh Tâm cho biết, dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 (AL) vừa qua anh cùng vợ chồng anh Khánh về thăm gia đình, đến mùng 7/5 (AL) thì vợ chồng anh Khánh lên trước để làm, còn anh Tâm và con trai lên sau. Ngoài ra, vợ chồng anh Khánh và các công nhân làm chung công trình tại đường mới Hoàng Hoa Thám (TP. Đà Lạt). Nhóm có 15 người, phần lớn anh em ngủ tại công trình, còn vợ chồng anh Khánh ngủ ngoài lán, dưới chân bờ ta-luy.

Anh Tâm có hỏi vợ chồng anh Khánh sao không vào ở cùng mọi người cho an toàn thì chị Ven nói vì kiêng kỵ ngôi nhà mới không muốn chủ nhà bận tâm mà ảnh hưởng. Rồi vợ chồng chị cũng muốn riêng tư với nhau nên tự làm lán ở riêng.

 

 

Xót xa vợ chồng tử vong trong vụ sạt lở ở Đà Lạt: Cả đời xa nhà, kiếm tiền nuôi cha già và các con - Ảnh 3
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào khoảng 3h ngày 29/6, bờ taluy có chiều cao khoảng 30 mét, dài khoảng 20 mét tại đường hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt bất ngờ đổ sập xuống phía dưới, vùi lấp một số công trình.

Sau gần 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (sinh năm 1978) và chồng là ông Phạm Khánh (sinh năm 1976, cùng trú tại xã Hoà Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), là công nhân ngủ lại để trông coi công trình

Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ tiệm spa đánh bầm mắt, cắt tóc rồi đăng lên mạng

Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ tiệm spa đánh bầm mắt, cắt tóc rồi đăng lên mạng

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị một chủ tiệm Spa 2 lần đánh ghen rồi cắt tóc và quay video đăng lên mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ