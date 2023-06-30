Phát hiện đồ uống trà thảo mộc, nước xoài chứa ma túy

Đời sống 30/06/2023 10:29

Công an Quảng Ngãi vừa thu giữ nhiều loại ma túy "đội lốt" trà thảo mộc, nước xoài, nước ổi.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Yến Nga (SN 1980, trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 26/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Nga có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tổng cộng: 257 viên nén (102,37 gam nghi là chất ma túy MDMA), 22 túi ni lông chứa chất rắn màu trắng (60,41 gam nghi là chất ma túy Ketamine).

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Đối tượng Trần Thị Yến Nga - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đáng chú ý, ngoài các chất ma túy thu được trên, cơ quan Công an còn thu giữ được một số chất ma túy dạng mới, “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống gồm: 3 túi ni lông dạng “trà thảo mộc” nhãn hiệu “CHALI”, 2 túi  dạng “nước xoài” có chữ “Crispy Fruit Mango”, 1 túi dạng “nước táo” có chữ “Guava Red”.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an Quảng Ngãi cho biết thêm, đây là các loại ma túy mới cực kỳ nguy hiểm. Loại ma túy này khiến người sử dụng bị ảo giác mạnh, loạn thần, có thể đe dọa đến tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.

Phát hiện đồ uống trà thảo mộc, nước xoài chứa ma túy - Ảnh 2Phát hiện đồ uống trà thảo mộc, nước xoài chứa ma túy - Ảnh 3
Các loại ma túy "đội lốt" nước giải khát khiến người sử dụng bị ảo giác mạnh, gây loạn thần, có thể đe dọa đến tính mạng nếu dùng quá liều - Ảnh: Báo dân Trí

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi phát hiện các loại trà, nước trái cây có đặc điểm như trên cần trình báo ngay với cơ quan công an.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống lạ không rõ nguồn gốc, xuất xứ để bảo vệ sức khỏe bản thân.

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