Người đàn ông nghi sát hại bạn gái 19 tuổi tại nhà nghỉ: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 29/06/2023 19:30

Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 29/6, Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra tại nhà nghỉ B.A. (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) khiến một phụ nữ tử vong.

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 27/6, anh M.Ng.T. (SN 1989, là chủ nhà nghỉ B.A.) đến Công an xã Ngọc Hồi trình báo. Khoảng 1h30 cùng ngày, anh T. nghe thấy tiếng hét trong một phòng nhà nghỉ B.A., nên đã cùng nhân viên kiểm tra, phát hiện đôi nam, nữ nằm bất động, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh người có con dao nhọn dính máu.

Người đàn ông nghi sát hại bạn gái 19 tuổi tại nhà nghỉ: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tại hiện trường, công an phát hiện theo giấy tờ tùy thân, cặp nam, nữ có tên Ng.V.Th (SN 1990 ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và V.H.Nh.T. (SN 2004 trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngay sau đó, cặp đôi nam, nữ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) song chị T. đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, Công an bước đầu xác định Th. và chị T. có quan hệ tình cảm, nhưng do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Th. nảy sinh ý định sát hại bạn gái. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-6, hai người hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ B.A.. Tại đây Th. dùng dao chuẩn bị từ trước, đâm 2 nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

 

Gây án xong, Th. nằm lên giường và dùng dao tự tử song không chết.

Hiện tại, sức khỏe Th. đã bình phục, Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra vụ việc.

 

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