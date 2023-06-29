Em N.T.K. (SN 2005, ở Long Thành, Đồng Nai) được bạn dùng xe máy chở đến trường để dự thi THPT thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều tối ngày 29/6, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Minh Vinh (Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết bệnh viện đang điều trị 1 em học sinh nam bị tai nạn giao thông trên đường đến trường thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, trưa 28/6, em N.T.K. (SN 2005, ở Long Thành, Đồng Nai) được bạn dùng xe máy chở đến trường để dự thi THPT thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải. Hậu quả, cả em K. và bạn của mình bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Nhận thấy chấn thương của em K. quá nặng, người nhà của em đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai chuyển em đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Kết quả chụp CT cho thấy, em K. bị vỡ xoang hàm 2 bên, gãy xương khẩu cái cứng, vỡ thành ngoài hốc mắt bên trái, theo dõi máu tụ nội sọ. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định chuyển em đến Khoa Chấn thương sọ não để theo dõi. Trường hợp kiểm soát được sức khỏe, không diễn tiến xấu phải phẫu thuật, sinh hiệu ổn định, em K. sẽ được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt tiếp tục điều trị.

Em K. đang được điều trị tại khoa Chấn thương sọ não Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, anh Nguyễn Tuấn Lâm (làm nghề lái xe, cha ruột của em K.) cho biết, khi anh đang chở hàng, thì nhận được điện thoại của công an thông báo em K. và bạn bị tai nạn giao thông. Không còn tâm trí, anh vội vã cho xe đậu vào lề, mượn xe máy của người dân đến bệnh viện với con. Anh Lâm cho biết, chấu K. và bạn cùng lớp đang chạy xe đi thi thì va chạm với xe tải. Do cháu K. ngồi phía sau, té đập mạnh mặt xuống đất nên chấn thương nặng. Hiện bạn của em K. cũng đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết bệnh viện sẽ tích cực điều trị chấn thương cho em K.. “Về viện phí, giám đốc bệnh viện có chỉ đạo sẽ hoàn toàn miễn phí cho em K. trong thời gian em điều trị tại đây” - ông Lê Minh Hiển nói thêm.

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