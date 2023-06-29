Liên quan đến vụ việc sạt lở công trình làm 2 người tử vong và nhiều ngôi nhà hư hỏng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo hỏa tốc để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc sạt lở công trình tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt) làm 2 người tử vong và nhiều ngôi nhà hư hỏng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo hỏa tốc để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân. Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp xử lý đối với phần kè chắn đất còn lại, bảo đảm không để tiếp tục sạt trượt. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND TP Đà Lạt tổ chức thăm hỏi, động viên, cứu chữa đối với những gia đình có người bị thương, tổ chức an táng đối với người không may tử vong trong vụ việc.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Tạm đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị - Ảnh: Báo Người Lao Động Yêu cầu đình chỉ xây dựng toàn bộ các công trình tại khu vực sạt lở và các công trình đã cấp phép xây dựng mà có độ dốc lớn, độ chênh taluy âm/dương lớn có nguy cơ sạt lở để rà soát, quan trắc mức độ an toàn. Tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân cán bộ này và tập thể, cá nhân liên quan trong việc cấp phép xây dựng và kiểm tra giám sát xây dựng khu vực nêu trên.

Dừng cấp phép xây dựng đối với các công trình ở vị trí có độ dốc lớn, chênh lệch taluy âm/dương cao, có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc cấp phép xây dựng đối với các công trình tại những khu vực này. Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp - Ảnh: Báo Thanh Niên Đến 4h30 phút sáng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, giải cứu được 2 người ra khỏi nhà an toàn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 2 – 3 giờ sáng ngày hôm nay (29/6) đã xảy ra vụ sạt lở đất, ta luy kinh hoàng tại đường Hoàng Hoa Thám, P.10, TP.Đà Lạt gây thiệt hại nặng tài sản, tính mạng của người dân. Tính đến chiều cùng ngày đã ghi nhận có 2 người chết do vụ sạt lở gây ra. Ngoài ra, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, cứu chữa đối gia đình bị thiệt hại, gia đình có người bị thương; hỗ trợ tổ chức an táng đối với những người không may bị tử nạn. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt,... để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của 5 người nhập viện sau vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại Đà Lạt Trưa 29/6, BSCK2 Phạm Vũ Thanh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết về tình hình sức khỏe của 5 trường hợp nhập viện trong vụ sạt lở đất ở TP Đà Lạt.

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