Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp xử lý đối với phần kè chắn đất còn lại, bảo đảm không để tiếp tục sạt trượt. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND TP Đà Lạt tổ chức thăm hỏi, động viên, cứu chữa đối với những gia đình có người bị thương, tổ chức an táng đối với người không may tử vong trong vụ việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến vụ việc sạt lở công trình tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt) làm 2 người tử vong và nhiều ngôi nhà hư hỏng, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo hỏa tốc để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân.

Yêu cầu đình chỉ xây dựng toàn bộ các công trình tại khu vực sạt lở và các công trình đã cấp phép xây dựng mà có độ dốc lớn, độ chênh taluy âm/dương lớn có nguy cơ sạt lở để rà soát, quan trắc mức độ an toàn.

Dừng cấp phép xây dựng đối với các công trình ở vị trí có độ dốc lớn, chênh lệch taluy âm/dương cao, có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn. Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc cấp phép xây dựng đối với các công trình tại những khu vực này.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp - Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến 4h30 phút sáng, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, giải cứu được 2 người ra khỏi nhà an toàn - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 2 – 3 giờ sáng ngày hôm nay (29/6) đã xảy ra vụ sạt lở đất, ta luy kinh hoàng tại đường Hoàng Hoa Thám, P.10, TP.Đà Lạt gây thiệt hại nặng tài sản, tính mạng của người dân. Tính đến chiều cùng ngày đã ghi nhận có 2 người chết do vụ sạt lở gây ra.

Ngoài ra, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, cứu chữa đối gia đình bị thiệt hại, gia đình có người bị thương; hỗ trợ tổ chức an táng đối với những người không may bị tử nạn. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt,... để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.